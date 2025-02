Η παγκόσμια τάξη που διαμορφώθηκε μετά τον B’ Παγκόσμιο Πόλεμο οδεύει προς το τέλος της, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιδίδεται σε αγώνα για την παγκόσμια εξουσία.

Ο Economist σε ανάλυση έγραψε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποιεί πρακτικές που παραπέμπουν στη μαφία, καθώς δεν υπάρχουν σύμμαχοι, παρά «δυνατοί που χρειάζονται σεβασμό» και «αδύναμοι που πρέπει να τους εκμεταλλευτείς».

«Η ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η νέα στρατηγική συναλλαγών που υιοθετεί, θα διασφαλίσει την ειρήνη και θα αξιοποιήσει την υπερδύναμη των ΗΠΑ προς όφελός τους, μετά από 80 χρόνια “εκμετάλλευσης”. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση αναμένεται να καταστήσει τον κόσμο πιο ασταθή και επικίνδυνο, ενώ η ίδια η Αμερική θα γίνει πιο αδύναμη και φτωχότερη», έγραψε το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με τον Economist, η κυβέρνηση Τραμπ διακατέχεται από ένα μείγμα ιδεών και ισχυρών προσωπικοτήτων, όμως οι άνθρωποί της συμφωνούν σε ένα βασικό ζήτημα: ότι το μεταπολεμικό σύστημα είχε μετατρέψει τις ΗΠΑ σε «θύμα» άδικων εμπορικών συμφωνιών και πολέμων άλλων.

Ο Τραμπ πιστεύει ότι μπορεί να προωθήσει τα αμερικανικά συμφέροντα μέσω διαρκών συναλλαγών, στις οποίες όλα είναι διαπραγματεύσιμα: εδάφη, τεχνολογία, φυσικοί πόροι και πολλά άλλα. «Όλη μου η ζωή είναι συμφωνίες» δήλωσε στις 24 Φεβρουαρίου μετά τη συνάντησή του με τον Εμανουέλ Μακρόν.

Έμπιστοι του Τραμπ, όπως ο επιχειρηματίας Στιβ Γουίτκοφ, ταξιδεύουν σε πρωτεύουσες αναζητώντας συμφωνίες, συνδέοντας ζητήματα όπως η αναγνώριση του Ισραήλ από τη Σαουδική Αραβία με την αποκατάσταση των σχέσεων της Δύσης με τη Ρωσία.

