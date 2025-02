Μια δασκάλα βοήθησε να σωθεί η ζωή ενός συναδέλφου της που ήξερε ελάχιστα από το Λονγκ Άιλαντ, νησί στα νοτιοανατολικά της Νέας Υόρκης, κάνοντας δωρεά το νεφρό της σε μια «πράξη ελεημοσύνης», όπως η ίδια αποκάλεσε, καθώς βρισκόταν στη «λίστα επιθυμιών» της.

«Πιστεύω στη μαγεία της ζωής και ότι έχουμε μόνο μία. Δεν το μετανιώνω… αν μπορούσα να δωρίσω και δεύτερο, θα το έκανα», είπε η Μάγκι Γκουντμαν, η 34χρονη δασκάλα που διδάσκει μαθητές με ειδικές ανάγκες, η οποία δώρισε το νεφρό της στον συνάδελφό της Τόμας Κόβενι, δάσκαλο στο IS 73 στο Maspeth.

Η Μάγκι έμαθε για πρώτη φορά ότι ο Τόμας, ο 47χρονος δάσκαλος ανθρωπιστικών σπουδών έπρεπε να κάνει μεταμόσχευση επειγόντως, όταν η μητέρα του, η Τζούντι Κατάλντο από το Μπέλμορ, δημοσίευσε μια αγγελία «SOS» στα μέα κοινωνικής δικτύωσης τον περασμένο Νοέμβριο. «Ούτε ήξερα ότι τον είχα φίλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», είπε η Μάγκι.

Ο 47χρονος ο οποίος είναι παντρεμένος και είχε μία κόρη, μάχεται επί δέκα χρόνια με τη νόσο της εστιακής τμηματικής σπειραματοσκλήρωσης και είχε μπει στη λίστα δωρητών πριν από έξι μήνες.

Οι γιατροί τού είχαν πει, ότι θα χρειαζόταν αιμοκάθαρση εντός δύο ετών, ενώ όπως είπε στη nypost, η «τρομακτική» διάγνωση τον κυνηγούσε. «Απορούσα κάθε μέρα αν θα πεθάνω». Πριν από μερικές εβδομάδες, η Μάγκι έκανε έκπληξη στον Τόμας στο σχολείο, για να του ανακοινώσει ότι θα του δωρίσει το νεφρό της.

«Η λήψη του νεφρού τώρα, πριν χρειαστεί να κάνω αιμοκάθαρση, ήταν σωτήρια», είπε ο Τόμας. «Έσωσε την οικογένειά μου και συνεχίζω να δουλεύω».

