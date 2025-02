Ο Έλον Μασκ κατηγορείται από χρήστες των κοινωνικών δικτύων ότι «εγκατέλειψε τον γιο του» μετά από την επανεμφάνιση ενός βίντεο που δείχνει τον τετράχρονο να κατεβαίνει μόνος του από μια σκηνή χωρίς εποπτεία.

Το βίντεο, το οποίο έχει γίνει viral, δείχνει τον δισεκατομμυριούχο ιδρυτή της Tesla να αποχωρεί από τη σκηνή σε μια εκδήλωση, που φαίνεται να είναι μία από τις συγκεντρώσεις MAGA τον Ιανουάριο. Στο πλάνο, περπατάει κατεβαίνοντας μια μεταλλική σκάλα, με τον γιο του, τον μικρό X, να τον ακολουθεί από πίσω.

Ο μικρός, ο οποίος συχνά συνοδεύει τον Μασκ σε εκδηλώσεις, φαίνεται να αναστατώνεται καθώς κρατάει τη χειρολαβή και κατεβαίνει τις σκάλες χωρίς να συνοδεύεται από κανέναν ενήλικα. Ο X μάλιστα χαιρετά το κοινό καθώς ακολουθεί τον πατέρα του.

