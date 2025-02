Ένας Γάλλος απηύθυνε έκκληση σε δύο κλέφτες που χρησιμοποίησαν την κλεμμένη πιστωτική του κάρτα για να αγοράσουν ένα ξυστό που κέρδισε το τζακ ποτ να εμφανιστούν, υποσχόμενος να μοιραστεί μαζί τους το έπαθλο των 500.000 ευρώ.

Παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως Jean-David E, ο άνδρας δήλωσε στο ραδιόφωνο RTL ότι, δεδομένου ότι τα χρήματα διαφορετικά θα κατασχεθούν από τις Αρχές, επιδιώκει να συνάψει συμφωνία με τους κλέφτες.

«Χωρίς εμένα, δεν θα είχαν κερδίσει, αλλά χωρίς αυτούς, δεν θα είχα αγοράσει αυτό το λαχείο. Θέλω να τους προσφέρω να μοιραστούν τα κέρδη», δήλωσε ο κάτοικος της Τουλούζης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κανείς δεν έχει εμφανιστεί μέχρι στιγμής με το νικητήριο δελτίο, το οποίο έχει μπλοκαριστεί από την Française des Jeux (FDJ), τη διαχειρίστρια εταιρεία της εθνικής λοταρίας της Γαλλίας.

Ο Jean-David ανακάλυψε ότι το σακίδιό του που περιείχε το πορτοφόλι του είχε κλαπεί από το αυτοκίνητό του που ήταν σταθμευμένο στο κέντρο της Τουλούζης στις 3 Φεβρουαρίου.

Αφού τηλεφώνησε στην τράπεζά του για να μπλοκάρει την πιστωτική του κάρτα, ανακάλυψε ότι 52,50 ευρώ είχαν δαπανηθεί μέσω μιας ανέπαφης πληρωμής στο Tabac des Thermes, ένα κοντινό γωνιακό κατάστημα. Ο Jean-David πήγε στο κατάστημα για να δει αν το προσωπικό είχε δει κάτι ύποπτο ή αν κάποιο από τα υπάρχοντά του είχε εγκαταλειφθεί στο κατάστημα.

«Ο πελάτης μου μίλησε με τον ταμία και ανακάλυψε ότι δύο άνδρες που φαίνονταν άστεγοι χρησιμοποίησαν την πιστωτική του κάρτα για να αγοράσουν τσιγάρα και αρκετά ξυστό», δήλωσε στο BBC ο δικηγόρος του Jean-David, Pierre Debuisson.

