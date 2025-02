Οι αιγυπτιολόγοι ανακάλυψαν τον πρώτο τάφο φαραώ μετά την ανακάλυψη του τάφου του Τουταγχαμών, που είχε γίνει πάνω από έναν αιώνα πριν.

Ο τάφος του βασιλιά Θουτμόσι Β’ ήταν ο τελευταίος βασιλικός τάφος της 18ης δυναστείας της Αιγύπτου.

Σύμφωνα με το BBC, μία βρετανική-αιγυπτιακή ομάδα κατάφερε να τον εντοπίσει στις Δυτικές Κοιλάδες της Θηβαϊκής Νεκρόπολης, κοντά στην πόλη Λούξορ. Οι ερευνητές πίστευαν ότι οι τάφοι των φαραώ της 18ης δυναστείας βρίσκονταν σε απόσταση μεγαλύτερη των 2 χιλιομέτρων, κοντά στην Κοιλάδα των Βασιλιάδων.

Η ομάδα βρήκε τον τάφο σε μια περιοχή που σχετίζεται με τα ταφικά μνημεία των βασιλικών γυναικών, αλλά όταν μπήκαν στην ταφική κάμαρα, διαπίστωσαν ότι ήταν διακοσμημένη, ένα χαρακτηριστικό που παραπέμπει σε τάφο φαραώ.

«Ένα τμήμα της οροφής παρέμενε άθικτο: μια μπλε βαμμένη οροφή με κίτρινους αστερίσκους πάνω της. Οι μπλε βαμμένες οροφές με κίτρινους αστερίσκους βρίσκονται μόνο στους τάφους των βασιλιάδων», δήλωσε ο επικεφαλής της αποστολής, Δρ Πιερς Λίθερλαντ.

