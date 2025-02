Η οικογένειά της είναι διάσημη για την παραγωγή σοκολάτας και ζαχαρωτών στην περιοχή Αμιέν της βόρειας Γαλλίας, όπου η επώνυμη μάρκα Τρονιέ είναι τόσο γνωστή όσο η Thorntons στη Βρετανία. Ωστόσο, η μικρή χαριτωμένη κοπέλα με το ιδιαίτερο κούρεμα στη φωτογραφία που βλέπετε παρακάτω έχει πλέον πολύ μεγαλύτερη φήμη, καθώς μεγάλωσε και έγινε η Μπριζίτ Μακρόν, η πρώτη κυρία της Γαλλίας και σύζυγος του προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν.

Η οικογενειακή ασπρόμαυρη φωτογραφία, που απεικονίζει τους γονείς και τα αδέρφια της, τραβήχτηκε τη δεκαετία του 1950. Ποιος θα φανταζόταν ότι περισσότερο από μισό αιώνα αργότερα, θα χρησιμοποιούνταν σε μια εκστρατεία δυσφήμισης από την άκρα Δεξιά, που ψευδώς ισχυρίστηκε ότι γεννήθηκε άντρας.

