Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ήταν η αφορμή για τον Μπαράκ Ομπάμα ώστε να εκφράσει δημόσια την αγάπη του για τη σύζυγό του, Μισέλ.

Μετά τις φήμες περί διαζυγίου ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ με μια ανάρτησή του Χ είπε: «32 χρόνια μαζί και εξακολουθείς να μου κόβεις την ανάσα. Ευτυχισμένη ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου Μισέλ Ομπάμα!». Τη δημοσίευση του συνόδευε και μια φωτογραφία του με τη Μισέλ Ομπάμα.

Thirty-two years together and you still take my breath away. Happy Valentine’s Day, @MichelleObama ! pic.twitter.com/wiIJ0kstRm

«Αν υπάρχει ένα άτομο στο οποίο μπορώ πάντα να βασίζομαι, αυτό είσαι εσύ Μπαράκ Ομπάμα. Είσαι ο βράχος μου. Πάντα ήσουν. Πάντα θα είσαι. Ευτυχισμένη ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, γλυκέ μου!», έγραψε η Μισέλ Ομπάμα ανεβάζοντας την ίδια σέλφι με εκείνη που ανάρτησε ο Μπάρακ.

If there’s one person I can always count on, it’s you, @BarackObama. You’re my rock. Always have been. Always will be. Happy Valentine’s Day, honey! ❤️ pic.twitter.com/f099TnZHVY