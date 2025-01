Αυξήθηκαν σε 98 οι νεκροί και σε 69 οι τραυματίες από την έκρηξη βυτιοφόρου που σημειώθηκε το Σάββατο στη Νιγηρία, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση των αρχών.

Η τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην πολιτεία του Νίγηρα, όταν βυτιοφόρο που μετέφερε 60.000 λίτρα βενζίνης ανατράπηκε σε δρόμο που συνδέει την ομοσπονδιακή πρωτεύουσα Αμπούτζα με την πόλη Καντούνα. Πλήθος κόσμου έσπευσε να μαζέψει βενζίνη που διέρρεε από το βυτιοφόρο, όταν σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη.

Τον περασμένο Οκτώβριο, 170 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο σε παρόμοιες συνθήκες, μετά την ανατροπή βυτιοφόρου με καύσιμα στην πολιτεία Τζιγκάουα.

