Τουλάχιστον 60 άνθρωποι νεκροί κι άλλοι τραυματίες σήμερα στη βόρεια Νιγηρία, από την ανατροπή ενός βυτιοφόρου φορτηγού που μετέφερε βενζίνη.

Από την ανατροπή του βυτιοφόρου προκλήθηκε διαρροή βενζίνης και έκρηξη, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφάλειας οδικού δικτύου της χώρας (FRSC).

Το δυστύχημα στην πολιτεία του Νίγηρα, έγινε μετά από μία παρόμοια έκρηξη στην πολιτεία Τζιγκάουα τον Οκτώβριο του 2024, με συνέπεια το θάνατο 147 ανθρώπων. Επρόκειτο για μία από τις χειρότερες τραγωδίες στην πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής.

Ο Κουμάρ Τσακουάν υπεύθυνος διοικητής τομέα της FRSC στην πολιτεία του Νίγηρα δήλωσε ότι τα περισσότερα από τα θύματα ήταν εξαθλιωμένοι κάτοικοι της περιοχής, που έτρεξαν να μαζέψουν τη βενζίνη που είχε χυθεί στο δρόμο, μετά από την ανατροπή του βυτιοφόρου.

