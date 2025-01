Σε αντίθεση με την πλειοψηφία των προσκεκλημένων στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ -που είναι σε εξέλιξη, οι οποίοι επέλεξαν επίσημο ένδυμα, ένας γερουσιαστής έδωσε προτεραιότητα στην… άνεση σε σχέση με την κομψότητα!

Ειδικότερα, ο δημοκρατικός γερουσιαστής, Τζον Φέτερμαν, από την Πενσυλβάνια πήγε στην ορκωμοσία με φούτερ και σορτς.

«Δείτε τον γερουσιαστή Τζον Φέτερμαν από την Πενσυλβάνια να κάνει την είσοδό του στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, φορώντας σορτς γυμναστικής» γράφουν αμερικανικά ΜΜΕ.

🚨#BREAKING: Watch as Senator John Fetterman from Pennsylvania makes an entrance at the U.S. Capitol, just casually dressed in gym shorts. pic.twitter.com/skt9Q8hAvQ