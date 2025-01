Τουλάχιστον 20.000 στρέμματα δασικής έκτασης καταστράφηκαν και 200 οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους το τελευταίο διάστημα στην επαρχία Τσουμπούτ της νότιας Αργεντινής. Η πυρκαγιά που ξέσπασε είναι μία από τις πρώτες του καλοκαιριού του νότιου ημισφαιρίου στην περιοχή, ενώ το κύμα καύσωνα συνέβαλε στην εξάπλωσή της.

Μεταξύ των πολλών μετώπων, το μεγαλύτερο μαίνεται στην περιοχή Επουζέν, 1.750 χιλιόμετρα νότια του Μπουένος Άιρες, όπου «περίπου 50 σπίτια» έγιναν παρανάλωμα του πυρός, χωρίς πάντως να αναφερθούν θύματα, δήλωσε στον Τύπο ο επικεφαλής των τοπικών αρχών στην επαρχία Τσουμπούτ, ο Ιγνάσιο Τόρες.

Ο αξιωματούχος αναφέρθηκε, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο αριθμό, σε κάποιους επιπόλαιους τραυματισμούς, «ελαφριά εγκαύματα ανθρώπων που προσπαθούσαν να ανακτήσουν υπάρχοντά τους» και κάποιων πυροσβεστών, χωρίς πάντως καμιά περίπτωση πιο «σοβαρών» τραυμάτων.

Έπειτα από την «εκθετική» εξάπλωση της φωτιάς προχθές Τετάρτη λόγω ισχυρών ριπαίων ανέμων, το μέτωπο αυτό «παρέμενε ενεργό» χθες Πέμπτη αλλά άλλαξε κατεύθυνση, η φωτιά κινείται προς ακατοίκητες περιοχές και οι άνεμοι εξασθένισαν, διευκρίνισε ο επικεφαλής των αρχών της επαρχίας της αργεντίνικης Παταγονίας.

Κάπου 270 άνθρωποι συμμετέχουν στις επιχειρήσεις για την κατάσβεση των πυρκαγιών και την οργάνωση των εσπευσμένων απομακρύνσεων πολιτών — πυροσβέστες, που υποστηρίζονται από τρία αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο, και εργαζόμενοι της πολιτικής προστασίας.

