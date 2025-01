Η ειδυλλιακή μέρα μιας οικογένειας που απολάμβανε το φρέσκο χιόνι στη Βόρεια Καρολίνα διαλύθηκε μετά την τραγική οικογενειακή απώλεια, όταν το μικρό τους παιδί πέθανε σε ατύχημα κατά τη διάρκεια της βόλτας με έλκηθρο.

Ο Άιντεν Σάσερ έπαιζε έξω στο Whitsett της Βόρειας Καρολίνας το Σάββατο, όταν το έλκηθρό του έπεσε σε μια κοντινή λίμνη και το παιδί παγιδεύτηκε κάτω από τον πάγο, όπως ανέφερε το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Guilford. Η Αστυνομία δεν παρείχε λεπτομέρειες για την ηλικία του Σάσερ.

Ανατριχιαστικά ηχητικά από τις κλήσεις στο 911 καταγράφηκαν αμέσως μετά το τραγικό ατύχημα στη μικρή πόλη.

«Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ», ακούγεται να λέει μια γυναίκα στον τηλεφωνητή. «Υπάρχει λεπτός πάγος και προσπαθούν να τον φτάσουν. Προσπαθούν να βοηθήσουν».

Σύμφωνα με τη nypost, η καλούσα ανέφερε ότι το μικρό αγόρι ήταν κοντά στη μέση της λίμνης και δύο άνθρωποι έπεσαν στο νερό για να βοηθήσουν.

«Νομίζω ότι τον βρήκαν. Είναι πολύ κρύο όμως», είπε. «Δεν ξέρω. Ήταν εκεί για αρκετή ώρα. Ίσως να είναι παγωμένο».

North Carolina toddler dies while trapped under ice in freak sledding accident https://t.co/8dCcbSkMrQ pic.twitter.com/gA0hap5Vw6