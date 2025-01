Ένα βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει να ανοίγουν οι μάσκες οξυγόνου σε αεροσκάφος τύπου Airbus A318 της Air France λόγω αποσυμπίεσης της καμπίνας εν πτήσει, σε ένα περιστατικό που σημειώθηκε την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου.

Το αεροσκάφος, με αριθμό νηολόγησης F-GUGR, εκτελούσε την πτήση AF1448 από το αεροδρόμιο Σαρλ Ντε Γκωλ του Παρισιού προς τη Βαρκελώνη όταν δήλωσε έκτακτη ανάγκη στις 21:45 τοπική ώρα.

