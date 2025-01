Ο γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς πιστεύει ότι βρήκε τη συνταγή για να αντιμετωπίσει τις διαδικτυακές πολιτικές φασαρίες του τεχνολογικού δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ. Η προσέγγισή του είναι η εξής: «Μην ταΐζετε τα τρολ».

«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που θέλουν να τραβήξουν την προσοχή με εύστοχα συνθήματα», είπε ο Σολτς στο γερμανικό περιοδικό Stern σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε το Σάββατο. «Δεν πιστεύω στο να φλερτάρουμε την εύνοια του κ. Μασκ. Είμαι ευτυχής να το αφήσω αυτό σε άλλους», πρόσθεσε ο ίδιος.

Τα σχόλια αυτά του καγκελάριου αποτελούν το τελευταίο χτύπημα σε μια συνεχιζόμενη διαμάχη με τον επιχειρηματία τεχνολογίας που έγινε μεγιστάνας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος τον έχει αποκαλέσει «ανόητο» και ισχυρίστηκε ότι θα «χάσει» τις γερμανικές ομοσπονδιακές εκλογές που έχουν οριστεί για τις 23 Φεβρουαρίου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Μασκ αναφέρθηκε στον Σολτς ως «Oaf Schitz ή όπως τον λένε».

Chancellor Oaf Schitz or whatever his name is will lose