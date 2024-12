Το μικρό νησί του Ειρηνικού, Χριστουγεννιάτικο Νησί, ή Κιριτσίματι, καλωσόρισε το 2025, την ώρα που ο υπόλοιπος κόσμος προετοιμάζεται για την υποδοχή του νέου έτους.

Το νησί, με πληθυσμό πάνω από 7.000 ανθρώπους, βρίσκεται στη ζώνη ώρας πιο μπροστά από κάθε άλλο μέρος του κόσμου, κάνοντάς το πρώτο στην υποδοχή 2025.

2025 has just arrived!



The first places to ring in the new year are Kiribati and the Christmas Islands, which have just hit midnight!



Meanwhile, Sydney in Australia has kicked off its celebrations with the 9pm fireworks display, to give a taster of what's to come! #SydNYE