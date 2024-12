Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 26 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο έπεσε σε ρέμα στο κρατίδιο Παντζάμπ της βόρειας Ινδίας.

«Οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι μόλις 2 ετών, βρήκαν τον θάνατο στο σημερινό δυστύχημα», ανέφερε κατά την ενημέρωση εκπροσώπων του Τύπου ο Σόουκατ Άχμαντ Παρέι, αξιωματούχος της περιφέρειας Μπατίντα όπου σημειώθηκε το δυστύχημα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο οδηγός του λεωφορείου φέρεται να είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα και έχασε τον έλεγχο διασχίζοντας γέφυρα, με αποτέλεσμα το όχημα να βουτήξει στο ρέμα.

