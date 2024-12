Ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση με αυτοκίνητο που έπεσε χθες Παρασκευή σε υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά στη γερμανική πόλη Μαγδεμβούργο έφθασε τους πέντε, ενώ περισσότεροι από 200 άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν, πολλοί από τους οποίους σοβαρά, όπως δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Σαξωνίας-Άνχαλτ Ράινερ Χάζελοφ.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, υπό την επήρεια ναρκωτικής ουσίας βρισκόταν ο Ταλέμπ Α., ο φερόμενος ως δράστης. Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, το προκαταρκτικό τεστ ήταν θετικό, αλλά λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές μόνο έπειτα από την ενδελεχή εξέταση από τους ειδικούς.

Στο μεταξύ η εικόνα με τη διαλυμένη μαυρη BMW προκαλεί τεράστια ερωτήματα για το πως ο δράστης κατάφερε να προσεγγίσει την αγορά με το αυτοκίνητό του, να αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα και να υλοποιήσει το δολοφονικό του σχέδιο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της FAZ όλες οι χριστουγεννιάτικες αγορές στη Γερμανία φυλάσσονται έντονα από την αστυνομία μετά την επίθεση στο Βερολίνο το 2016, όταν ο τζιχαντιστής Anis Amri οδήγησε ένα φορτηγό στο πλήθος και σκότωσε 13 άτομα.

Γύρω από τη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου υπάρχουν πολυάριθμα τσιμεντένια μπλοκ σε κόκκινο και πράσινο χρώμα. Τέτοια μπλοκ πιθανότατα θα είχαν σταματήσει το όχημα με μεγάλη ταχύτητα. Ωστόσο, ο χώρος της χριστουγεννιάτικης αγοράς προφανώς δεν ήταν εντελώς αποκλεισμένος με αυτά τα τετράγωνα. Οι χριστουγεννιάτικες αγορές δύσκολα μπορούν να αποκλειστούν εντελώς, επειδή πρέπει να υπάρχουν ανοικτές διαβάσεις για τους πεζούς αλλά και για τα φορτηγά τροφοδοσίας των περιπτέρων.

Αυτά τα ανοίγματα φαίνεται να εκμεταλεύθηκε ο δράστης ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες των γερμανικών μέσων ενημέρωσης κινήθηκε μέσα από την πεζοδρομημένη ζώνη και κατάφερε να αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα με το αυτοκίνητο πριν αρχίσει να σαρώνει τους ανυποψίαστους επισκέπτες.

Μια γυναίκα που βρισκόταν με τον φίλο της στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου είπε ότι κρατούσε τον φίλο της από το χέρι όταν τον χτύπησε το αυτοκίνητο.

«Χτυπήθηκε και εκτοξεύτηκε από δίπλα μου. Ήταν τρομερό», δήλωσε η 32χρονη Ναντίν στην εφημερίδα Bild. Ο φίλος της φέρεται να έχει τραυματιστεί στο πόδι και στο κεφάλι.

Ο Lars Frohmüller, δημοσιογράφος του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα MDR που έφτασε στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου λίγο μετά την επίθεση, δήλωσε στο BBC περιγράφοντας τα όσα είδε: «Παντού υπήρχαν ασθενοφόρα, υπήρχε αστυνομία, υπήρχαν πολλοί πυροσβέστες.

«Ήταν μια πραγματικά χαοτική κατάσταση. Παντού αίματα, γιατροί προσπαθούσαν να κρατήσουν τους ανθρώπους ζεστούς και να τους βοηθήσουν με τα τραύματά τους. Είναι ένα μεγάλο σοκ. Είναι ένα μεγάλο σοκ για κάθε άνθρωπο εδώ στο Μαγδεμβούργο και για κάθε άνθρωπο στη Σαξονία-Άνχαλτ».

Σύμφωννα με την FAZ οι αρχές καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια και αναπτύσσουν πολύ προσωπικό για την προστασία των αγορών. Και στο Μαγδεμβούργο είχαν αναπτυχθεί πολλές αστυνομικές δυνάμεις την ώρα του εγκλήματος.

Ωστότο τα ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που είχαν ληφθεί και του καταμερισμού ευθυνών εντείνονται. Και όπως όλα δείχνουν τα μέτρα ασφαλείας στη Γερμανία θα ενταθούν ακόμα περισσότερο ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Αν και αρχικά θεωρήθηκε ότι πρόκειται για ισλαμιστή «μοναχικό λύκο», σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα ο 50χρονος είχε απαρνηθεί εδώ και χρόνια το Ισλάμ ενώ είχε φτάσει να κατηγορεί τη Γερμανία ότι «προσπαθεί να εξισλαμίσει την Ευρώπη».

Σύμφωνα μάλιστα με πηγή που επικαλείται το Reuters, η Σαουδική Αραβία είχε προειδοποιήσει τις γερμανικές Αρχές για τον 50χρονο, έπειτα από τις εξτρεμιστικές του αναρτήσεις στον λογαριασμό του στο X.

Όπως αναφέρει το Der Spiegel, ο 50χρονος ψυχίατρος ήταν οπαδός του AfD και θαυμαστής του Έλον Μασκ, χωρίς να αναφέρει από πού προκύπτει η σχετική του πληροφόρηση.

