Υπό την επήρεια ναρκωτικών βρισκόταν ο Ταλέμπ Α., ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης στην χριστουγεννιάτικη υπαίθρια αγορά του Μαγδεμβούργου στη Γερμανία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, το προκαταρκτικό τεστ ήταν θετικό, αλλά λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές έπειτα από την ενδελεχή εξέταση από τους ειδικούς.

Ο 50χρονος Σαουδάραβας είναι ψυχίατρος και εργαζόταν σε κλινική του Μπέρνμπουργκ, περίπου 50 χιλιόμετρα νοτίως του Μαγδεμβούργου. Το τελευταίο διάστημα ωστόσο, αναφέρει το περιοδικό Der Spiegel, απουσίαζε πολύ συχνά από την εργασία του, επικαλούμενος ασθένεια.

Το περιοδικό αναφέρει επίσης ότι η Σαουδική Αραβία είχε ενημερώσει τρεις φορές τις γερμανικές υπηρεσίες για τον Ταλέμπ Α.

Additional Footage showing the Arrest of the Suspect who committed tonight’s Ramming Attack on a Christmas Market in the German City of Magdeburg. pic.twitter.com/toiBuZd5GA