«Τουλάχιστον δύο νεκροί – ανάμεσά τους ένα παιδί» είναι ο μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός των θυμάτων από την επίθεση στην υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, δήλωσε πριν από λίγο ο πρωθυπουργός της Σαξονίας – ‘Ανχαλτ Ράινερ Έριχ Χάζελοφ.

Επισημαίνεται ωστόσο ότι, σύμφωνα με την BILD, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 11 και περίπου 80 οι τραυματίες.

Στην περιοχή σπεύδουν ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς και η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ.

«Παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό τις ειδήσεις. Στην Γερμανία φαίνεται πως υπάρχουν 11 νεκροί και 60 τραυματίες, αλλά είναι μια σχετική εκτίμηση, πρέπει να περιμένουμε τα επίσημα στοιχεία», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

Τρομοκρατική επίθεση σημειώθηκε στις 7:04 το απόγευμα (τοπική ώρα) στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος στη χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης.

CONTENT WARNING: Gruesome footage of the moment a vehicle drove straight through the Christmas market in Magdeburg, Germany. pic.twitter.com/Q1OQYAqaeY