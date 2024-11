Μια γυναίκα συνελήφθη επειδή δεν φορούσε χιτζάμπ, ενώ παρενοχλήθηκε από έναν άνδρα στον δρόμο στην Τεχεράνη.

Πλάνα που κυκλοφορούν στο X δείχνουν έναν μοτοσικλετιστή να στήνει ενέδρα στο θύμα σε έναν δρόμο της πρωτεύουσας του Ιράν, μέρα μεσημέρι. Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Metro, η γυναίκα ονομάζεται Ροσανάκ Μολάει Αλισάχ και είναι Τουρκάλα.

Στο βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή της επίθεσης, με την 25χρονη να περνάει στην αντεπίθεση και να ρίχνει κάτω τον άνδρα που την παρενόχλησε.

See how this Iranian Iranian woman fight against a street harasser in uniform, showing fearless defiance. She’s one of many Iranian women refusing to stay silent and demanding their rights. In my country, if you’re sexually harassed, authorities blame the victim, especially if… pic.twitter.com/ThWiBPE3SG

Μια κουρδική ΜΚΟ με έδρα τη Νορβηγία, η «Hengaw Organization for Human Rights», αποκάλυψε ότι η Ροσανάκ Μολάει Αλισάχ, η οποία δεν φορούσε χιτζάμπ, έχει έκτοτε τεθεί υπό κράτηση και η τύχη της παραμένει άγνωστη.

Η 25χρονη είχε συλληφθεί και στο παρελθόν από τις ιρανικές αρχές για συμμετοχή στις διαμαρτυρίες για τον θάνατο της 22χρονης Μάχσα Αμινί πριν από δύο χρόνια.

H ιρανή δημοσιογράφος και ακτιβίστρια Μασχί Αλινετζάντ σημείωσε για το περιστατικό στο Χ: «με τη διεστραμμένη λογική του καθεστώτος, δεν είναι έγκλημα η επίθεση που δέχθηκε η 25χρονη αλλά το γεγονός ότι φαίνονταν τα μαλλιά της. Οπότε αντί να τιμωρήσουν τον δράστη, άνοιξαν δικογραφία επειδή η κοπέλα δεν φορούσε χιτζάμπ».

Her name is Roshank Molaei—a woman who dared to defend herself against sexual assault in public. But guess what? In the twisted logic of this regime, it’s not the assault that’s the crime; it’s the fact that her hair was showing while she did it.



So now, instead of punishing the… https://t.co/W8jGIL0uIV pic.twitter.com/hyxeDOvBtX