Οι ταξιδιώτες στην Ευρώπη μπορούν πλέον να απολαμβάνουν απεριόριστες πτήσεις με 499 ευρώ ετησίως, με τη νέα συνδρομή που προσφέρει η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Wizz Air.

Το ετήσιο πάσο «all you can fly», το οποίο επιτρέπει στους επιβάτες να κάνουν κράτηση για πτήσεις απλής μετάβασης και μετ’ επιστροφής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, θα είναι διαθέσιμο στην τιμή γνωριμίας των 499 ευρώ μέχρι την Παρασκευή, προτού αυξηθεί στα 599 ευρώ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα της αεροπορικής εταιρείας, οι επιβάτες μπορούν να κάνουν κρατήσεις πτήσεων «χωρίς όρια» για οποιονδήποτε από τους προορισμούς της -συμπεριλαμβανομένων της της Αθήνας, της Μαδρίτης, του Παρισιού και του Ρέικιαβικ- έως και τρεις ημέρες πριν από την αναχώρηση, με το παράθυρο κρατήσεων να ανοίγει τον Σεπτέμβριο.

Κάθε κράτηση υπόκειται σε επιπλέον πάγια χρέωση 9,99 ευρώ και οι αποσκευές πέραν του ενός προσωπικού αντικειμένου θα χρεώνονται έξτρα.