À la surprise générale, le Nouveau Front populaire arrive en tête en glanant entre 180 et 215 sièges, selon l’institut de sondage Ifop. Le camp présidentiel arrive derrière avec 150 et 180 sièges. En troisième position, le RN et ses alliés auraient entre 120 et 150 sièges. pic.twitter.com/muVIQhgMcQ