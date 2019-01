Η πρόταση γάμου που έγινε viral αλλά για όλους τους λάθος λόγους

Οι περισσότεροι άνδρες κάνουν μια τυπική πρόταση γάμου στις μέλλουσες συζύγους τους. Υπάρχουν και αυτοί, ωστόσο, που σκαρφίζονται διάφορους τρόπους προκειμένου να προκαλέσουν εντύπωση.

Ένας άνδρας στη Νέα Υόρκη τα κατάφερε. Και ξεχωριστή ήταν η στιγμή της πρότασης και viral έγινε και θα το θυμούνται για πάντα… Για όλους τους λάθος λόγους, ωστόσο.

Λίγο το άγχος, λίγο ένας αδέξιος χειρισμός και το μονόπετρο έφυγε από τα χέρια του την ώρα της πρότασης και έπεσε σε έναν υπόνομο βάθους 2,5 μέτρων στην στην κεντρικότατη Times Square στο κέντρο του Μανχάταν!

Το ζευγάρι για αρκετή ώρα προσπαθούσε να βρει το δαχτυλίδι αλλά χωρίς το παραμικρό αποτέλεσμα όπως ήταν απόλυτα φυσιολογικό.

Μέχρι που εμφανίσθηκε ο «από μηχανής θεός»! Οι αστυνομικοί του NYPD είχαν δει όλη την… άτυχη πρόταση γάμου από τα βίντεο των καμερών ασφαλείας και έτσι προσέτρεξαν για βοήθεια.

WANTED for dropping his fiancée’s ring in @TimesSquareNYC!

She said Yes - but he was so excited that he dropped the ring in a grate. Our @NYPDSpecialops officers rescued it & would like to return it to the happy couple. Help us find them? 💍 call 800-577-TIPS @NYPDTIPS @NYPDMTN pic.twitter.com/tPWg8OE0MQ

— NYPD NEWS (@NYPDnews) 1 Δεκεμβρίου 2018