Το «μυστικό» της χώρας που διατηρείται πεντακάθαρη

Οι μαθητές είναι καθισμένοι στα θρανία με τις τσάντες τους μπροστά τους, ανυπομονώντας να γυρίσουν στο σπίτι τους έπειτα από επτά μαθήματα των 50 λεπτών. Ακούν υπομονετικά τον δάσκαλό τους που τους ενημερώνει για κάποια πράγματα αναφορικά με το πρόγραμμα της επόμενης ημέρας. Και, όπως κάθε μέρα, τα τελευταία λόγια του αφορούν την καθαριότητα. «Ωραία, η σημερινή κατανομή των δουλειών» λέει. «Οι σειρές 1 και 2 καθαρίζουν την τάξη, οι σειρές 3 και 4 τον διάδρομο και τις σκάλες. Η σειρά 5 τις τουαλέτες».

Από τα τελευταία θρανία, αυτά της 5ης σειράς, ακούγονται γκρίνιες. Αλλά τα παιδιά σηκώνονται, παίρνουν ξεσκονόπανα, κουβάδες, σκούπες και σφουγγαρίστρες από το ντουλάπι στο πίσω μέρος της τάξης και φεύγουν για τις τουαλέτες.

Η εικόνα αυτή είναι συνηθισμένη στα σχολεία της Ιαπωνίας, όπως εξηγεί το BBC.

Οι περισσότεροι επισκέπτες, που βρίσκονται για πρώτη φορά στη χώρα, εντυπωσιάζονται από το πόσο καθαρή είναι. Μετά συνειδητοποιούν την απουσία κάδων απορριμμάτων. Και πως δεν βλέπουν οδοκαθαριστές να παλεύουν όλη μέρα με την ανευθυνότητα πεζών και οδηγών. Οπότε, το ερώτημα είναι πώς καταφέρνει η Ιαπωνία και διατηρείται τόσο καθαρή;

Η εύκολη απάντηση είναι πως είναι οι κάτοικοί της που τη διατηρούν καθαρή. «Στα 12 χρόνια της σχολικής ζωής, από το δημοτικό έως το λύκειο, η καθαριότητα είναι μέρος του καθημερινού προγράμματος των μαθητών» εξηγεί η Maiko Awane, υποδιευθύντρια στο γραφείο του Τόκιο της Περιφερειακής Διεύθυνσης της Χιροσίμα. «Όπως και στο σπίτι μας, οι γονείς μας μας διδάσκουν πως δεν είναι κακό να έχουμε τα πράγματά μας και τον χώρο μας καθαρό».

Το ότι αυτό το στοιχείο κοινωνικής συμπεριφοράς εντάσσεται στο σχολικό πρόγραμμα βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν ενδιαφέρον αλλά και υπερηφάνεια για όσα τα περιβάλλουν. Ποιος θέλει να λερώσει ή να καταστρέψει ένα σχολείο το οποίο στη συνέχεια ο ίδιος θα καθαρίσει;

«Μερικές φορές δεν ήθελα να καθαρίσω το σχολείο» θυμάται η μεταφράστρια Chika Hayashi. «Αλλά το αποδεχόμουν επειδή ήταν μέρος της καθημερινής μας ρουτίνας. Πιστεύω πως είναι πολύ καλό το να καθαρίζεις το σχολείο σου, επειδή μαθαίνεις πως είναι σημαντικό να αναλαμβάνεις την ευθύνη για να είναι καθαρά τα πράγματα που χρησιμοποιείς».

Φτάνοντας στο σχολείο, οι μαθητές τοποθετούν τα παπούτσια τους στα ειδικά ντουλαπάκια και φορούν αθλητικά. Στο σπίτι το ίδιο, οι άνθρωποι βγάζουν τα παπούτσια που φορούσαν στον δρόμο μόλις μπαίνουν. Ακόμα και κάποιος που μπαίνει σε ένα σπίτι για να κάνει κάποια δουλειά, ένας τεχνίτης για παράδειγμα, βγάζει τα παπούτσια του και περπατά μέσα στο σπίτι με τις κάλτσες. Και καθώς τα παιδιά του σχολείου μεγαλώνουν, η αντίληψή τους για το τι αποτελεί τον «δικό τους χώρο» επεκτείνεται έξω από την τάξη τους και περιλαμβάνει τη γειτονιά τους, την πόλη τους και τη χώρα τους.

Κάποια παραδείγματα του συστηματικού τρόπου με τον οποίο οι Ιάπωνες έχουν μετατρέψει την καθαριότητα σε επιστήμη κάνουν πάντα εντύπωση σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο- όπως το 7λεπτο «τελετουργικό» καθάρισμα των τρένων υψηλής ταχύτητας Shinkansen, που έχει αναδειχθεί σε τουριστικό αξιοθέατο από μόνο του!

Ακόμα και οι Ιάπωνες ποδοσφαιρόφιλοι δεν ξεχνούν το θέμα της καθαριότητας. Στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα της Βραζιλίας, το 2014, και της Ρωσίας, το 2018, η φίλαθλοι της εθνικής ομάδας της Ιαπωνίας έκαναν μεγάλη εντύπωση σε όλο τον κόσμο καθώς έμειναν πίσω για να μαζέψουν τα σκουπίδια από το στάδιο, όπου είχε αγωνιστεί η ομάδα τους. Το ίδιο και οι Ιάπωνες ποδοσφαιριστές, που άφηναν τα αποδυτήριά τους σε άριστη κατάσταση. «Τι παράδειγμα για όλες τις ομάδες!» είχε σχολιάσει τότε η γενική συντονίστρια της FIFA Priscilla Janssens.

