H Costa Navarino, υποδέχεται τους έφηβους φέτος το καλοκαίρι στο Division 16, έναν μοναδικό πολυχώρο διασκέδασης, για αξέχαστες στιγμές. Ορισμένοι από τους χώρους του Division 16 θα λειτουργήσουν σταδιακά, βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλλων και μόλις ανοίξουν οι σχετικοί ΚΑΔ.

To Division 16 εμπνέεται από τις σύγχρονες τάσεις που απαντούν στις ανάγκες των νέων και έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τις ιδέες και τις σκέψεις του πιο νεανικού κοινού της Costa Navarino. Στόχος είναι να αποτελέσει σημείο συνάντησης για όσους είναι 11 ετών και πάνω, κατά τη διάρκεια των οικογενειακών διακοπών στα ξενοδοχεία The Westin Resort Costa Navarino και The Romanos, a Luxury Collection Resort, στο Navarino Dunes. Ένας πολυθεματικός χώρος γεμάτος από χρώματα, γεύσεις και μουσικές, εμπνευσμένος από τη δεκαετία του ’60, που συνδυάζει τις τελευταίες τάσεις στο χώρο του gaming, με αγαπημένες μελωδίες και το κλασικό φαγητό ενός diner, όλα με μια σύγχρονη προσέγγιση.

Πρωτότυπα mocktails, ένα ρετρό photo booth, dessert bar με ice rolls & bubble waffles, ζωντανά DJ sets, τζουκ-μποξ και μπόουλινγκ, συνθέτουν το σκηνικό για αξέχαστες στιγμές με φίλους. Όσοι το επιθυμούν, μπορούν να δοκιμάσουν τις φωνητικές τους ικανότητες σε έναν ατμοσφαιρικό χώρο με σκηνή για καραόκε, με περισσότερες από 40.000 επιλογές τραγουδιών.

Επίσης, σε συνεργασία με το Athens Clue έχει δημιουργηθεί ένα πρωτότυπο escape room με θέμα την κλιματική αλλαγή, όπου οι παίκτες καλούνται να σώσουν τον πλανήτη από εξαφάνιση, περνώντας από διάφορες δοκιμασίες και δωμάτια. Στο Division 16 πρωταγωνιστεί και το VR, με 4 ομαδικές εμπειρίες με δημοφιλή παιχνίδια.

Το μενού του Division 16 παρουσιάζει το κλασικό burger food με μια μοντέρνα, υγιεινή προσέγγιση, με έμφαση στα τοπικά υλικά. Σπιτικά burger με αργοψημένο 100% black angus μοσχάρι, κοτόπουλο από φάρμες της περιοχής σε πολύχρωμα ψωμάκια με γεύσεις κλασικές και λαχανικών, δροσερές σαλάτες με φρέσκα υλικά από τους λαχανόκηπους και με το βραβευμένο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Navarino Icons, συνθέτουν το μενού.

Το Division 16 λειτουργεί καθημερινά από τις 19:00 έως τις 23:00. Το σχεδιασμό του έχει επιμεληθεί η εταιρεία ΤORE Event Furnishing.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Division 16 δείτε εδώ.

Ένα καλοκαίρι γεμάτο αθλήματα και δράση

Η διασκέδαση συνεχίζεται και εκτός του Division 16, με αθλήματα και δραστηριότητες αναψυχής. Το τένις πρωταγωνιστεί αυτό το καλοκαίρι, στα νέα γήπεδα του πρώτου Mouratoglou Tennis Center στην Ευρώπη, με μαθήματα για κάθε ηλικία. Επίσης, οι επίδοξοι ποδοσφαιριστές μπορούν να προπονηθούν από τους καλύτερους, στα Football Camps της Bayern Μονάχου για ηλικίες από 6-14 ετών, ενώ τα πρώτα βήματα στο γκολφ γίνονται στα γήπεδα της Costa Navarino, με καθοδήγηση από τους προπονητές της Navarino Golf Academy. Οι δραστηριότητες εντός και εκτός γηπέδων για όλη την οικογένεια, είναι αμέτρητες: αναμέτρηση στο μπάσκετ, τοίχος αναρρίχησης και μια μεγάλη επιλογή από θαλάσσια αθλήματα, όπως: καταδύσεις, kite surfing, θαλάσσιο σκι στο Navarino Sea, εκδρομές με ποδήλατο και πεζοπορία από το Navarino Outdoors, αποτελούν την ιδανική ευκαιρία για επαφή με τη φύση. Η πρώτη γνωριμία με τη Μεσσηνιακή φύση πριν από κάθε εξόρμηση, γίνεται στο περιβαλλοντικό κέντρο Navarino Natura Hall. Η διασκέδαση συνεχίζεται στο υδάτινο πάρκο και τις νεροτσουλήθρες, καθώς και στο Sandcastle (για ηλικίες 4-12 ετών), όπου οι μικροί επισκέπτες συμμετέχουν σε προγράμματα που εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους με ψυχαγωγικό τρόπο, όπως «Μικροί αρχαιολόγοι» και «Μικροί κηπουροί».

