Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σλοβενίας κι ένας ανερχόμενος προορισμός που «ξεδιπλώνεται» αργά αλλά σταθερά, έτοιμος να τον ανακαλύψεις. Ο λόγος για το Μάριμπορ, με τα εμβληματικά αναγεννησιακά μνημεία που απλώνονται στις όχθες του ποταμού Ντράβα, προσφέροντας μια αυθεντική ευρωπαϊκή εμπειρία, μακριά από τα πλήθη τουριστών.

Στο ιστορικό κέντρο του Μάριμπορ θα συναντήσετε την πλατεία Slomskov με το πανεπιστήμιο και τον επιβλητικό καθεδρικό ναό με το εντυπωσιακό καμπαναριό που φτάνει σε ύψος τα 57 μέτρα. Στην πλατεία Glavni θα δει κανείς το δημαρχείο σε αναγεννησιακό στυλ καθώς και το μνημείο για την πανώλη του 17ου αιώνα. Στα σημαντικά αξιοθέατα συγκαταλέγονται η εκκλησία των Φραγκισκανών, το κάστρο-μουσείο της Εθνικής Απελευθέρωσης, η παλιά τοξωτή γέφυρα και η παλιά εβραϊκή συνοικία.

Το Μάριμπορ φημίζεται, επίσης, για τους αμπελώνες του. Μάλιστα, στην περιοχή Λεντ βρίσκεται το παλαιότερο αμπέλι του κόσμου στο «Παλιό Αμπέλι» που μετρά τέσσερις αιώνες ζωής. Τέλος, και πολύ σημαντικό, η σλοβενική πόλη είναι αρκετά φθηνή, γεγονός που την καθιστά οικονομικό προορισμό.

