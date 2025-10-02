Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε το αεροδρόμιο της Αθήνας, στο πλαίσιο των «ROUTES WORLD 2025» (Χονγκ Κόνγκ 24-26 Σεπτεμβρίου), της μεγαλύτερης συνάντησης του κλάδου των αερομεταφορών, που παραδοσιακά αναγνωρίζει την αριστεία των αεροδρομίων και τις κορυφαίες επιδόσεις στην ανάπτυξη της παγκόσμιας αεροπορικής διασυνδεσιμότητας.

Με τις ψήφους των ίδιων των αεροπορικών εταιρειών, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών αναδείχθηκε στον απόλυτο νικητή, κατακτώντας την πρώτη θέση μεταξύ όλων των αεροδρομίων και των κατηγοριών («Overall Winner”) και, παράλληλα, κυριαρχώντας στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία αεροδρομίων άνω των 20 εκ. επιβατών.

Το φετινό παγκόσμιο Συνέδριο Routes συγκέντρωσε περισσότερους από 2.500 επαγγελματίες αεροδρομίων και αεροπορικών εταιρειών, με το αεροδρόμιο της Αθήνας να αναγνωρίζεται ως κορυφαίο διεθνώς για τη στρατηγική αεροπορικού μάρκετινγκ καθώς και τα εντυπωσιακά αποτελέσματα κίνησης και ανάπτυξης δικτύου στην Αθήνα.

Το 2024, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών εξυπηρέτησε 31,9 εκατομμύρια επιβάτες, αριθμό ρεκόρ και 25% υψηλότερο από τα προ πανδημίας επίπεδα. Η αναπτυξιακή πορεία συνεχίστηκε και το 2025, με την κίνηση να αυξάνεται κατά 6,8% στο οκτάμηνο σε σχέση με το 2024, χάρη στο άνοιγμα πολλών νέων δρομολογίων. Μεταξύ αυτών ξεχώρισαν η έναρξη της American Airlines προς Charlotte, της Norse Atlantic Airways προς Los Angeles, ενώ προετοιμάζονται για το 2026 οι νέες συνδέσεις με την Ινδία με Aegean Airlines και IndiGo.

Από αριστερά, Γιάννης Νόβας, Ελπινίκη Πέτρου, Ιωάννα Παπαδοπούλου. Τζένη Βαλλιάνου και Λεωνίδας Ραυτόπουλος

Η Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, δήλωσε: «Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι για την σπουδαία διπλή διάκριση στα φετινά Routes World Awards! Τα βραβεία αυτά αποτελούν αναγνώριση της σκληρής δουλειάς μας και μια μεγάλη επιβράβευση της αφοσίωσης, του οράματος, της συνεργασίας και του ομαδικού πνεύματος! Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στις αεροπορικές εταιρείες για την ψήφο εμπιστοσύνης τους στην αγορά της Αθήνας!»

Ενισχύοντας σταθερά τη διασυνδεσιμότητα της Αθήνας και της Ελλάδας με τον κόσμο, το αεροδρόμιο της Αθήνας επιβεβαιώνει με τις φετινές διακρίσεις, για ακόμη μια φορά, την ηγετική θέση του στον παγκόσμιο χάρτη των αερομεταφορών.