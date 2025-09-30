Μπορεί το καλοκαίρι να πραγματοποιούνται τα περισσότερα φεστιβάλ και γιορτές, όμως και το φθινόπωρο αρκετά λαμβάνουν χώρα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και είναι μια καλή ευκαιρία για μια απόδραση από την καθημερινότητα.

Μία τέτοια καλή ευκαιρία που θα σας κάνει να πείτε «δεν τρέχει κάστανο» στις διάφορες σκοτούρες και άγχη, είναι η απόδραση στην Καστάνιτσα, το πανέμορφο χωριό του Πάρνωνα. Εκεί κάθε Οκτώβριο πραγματοποιείται τα τελευταία 42 χρόνια η Γιορτή του Κάστανου που συγκεντρώνει επισκέπτες από όλη την Ελλάδα. Φέτος η γιορτή είναι προγραμματισμένη για τις 25 και 26 Οκτωβρίου, με τους διοργανωτές να εγγυώνται για ένα γλέντι που θα σας μείνει αξέχαστο.

Καστάνιτσα: Το «κυκλαδοχώρι» του Πάρνωνα

Αξέχαστη θα σας μείνει και η ίδια η Καστάνιτσα, η οποία θα σας «κλέψει» την καρδιά από την πρώτη επαφή, καθώς κανείς δεν μπορεί να φανταστεί πως στον Πάρνωνα στα 840 μέτρα θα συναντήσει ένα χωριό που μοιάζει με… αιγαιοπελαγίτικο. Πρόκειται για ένα από τα ωραιότερα Τσακωνοχώρια της Αρκαδίας, με τα παραδοσιακά λευκά σπίτια και τις ανθισμένες αυλές, που είναι χωμένο μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο από καστανιές (εξ ου και το όνομα της), πλατάνια και έλατα.

Η Καστανίτσα (ή Γαστένιτσα, στην τσακώνικη διάλεκτο) αποτελεί εξαιρετικό δείγμα της παραδοσιακής τσακώνικης αρχιτεκτονικής, με τα εντυπωσιακά πυργόσπιτά της με τις στέγες από σχιστόλιθο. Όσο για το λευκό χρώμα των σπιτιών και των υπόλοιπων κτιρίων του χωριού, δεν είναι τυχαία η επιλογή του. Ένα από τα βασικά προϊόντα της περιοχής είναι ο ασβέστης και η παράδοση να ασβεστώνουν τα σπίτια, διατηρείται πιστά μέχρι και σήμερα.

Το άλλο βασικό προϊόν του χωριού είναι το κάστανο, για το οποίο φημίζεται. Το καστανοδάσος που το περιβάλλει έχει έκταση πολλών εκατοντάδων στρεμμάτων και στο χωριό διοργανώνεται κάθε χρόνο, εδώ και μερικές δεκαετίες, η γιορτή του κάστανου που έχει ως στόχο την ανάδειξη του κάστανου και των προϊόντων του, καθώς και την προβολή του παραδοσιακού οικισμού. Η γιορτή περιλαμβάνει μουσική και χορό, πωλητές με κάστανα και άλλα τοπικά προϊόντα, και γενικά διασκέδαση. Η γιορτή ξεκίνησε το 1983 και έχει εξελιχθεί με την πάροδο των χρόνων, αναδεικνύοντας τις ευεργετικές ιδιότητες του κάστανου.