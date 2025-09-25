Όταν φτάνετε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, το πρώτο πράγμα που σκέφτεστε συνήθως είναι να ακουμπήσετε τις αποσκευές σας κάπου βολικά.

Ωστόσο, οι ειδικοί στα ταξίδια προειδοποιούν ότι το πάτωμα δεν είναι ποτέ η σωστή επιλογή. Από κοριούς και βακτήρια μέχρι ανεπιθύμητα μικρά ζωύφια, το να αφήνετε τη βαλίτσα σας κάτω μπορεί να μετατραπεί σε πραγματικό εφιάλτη. Γι’ αυτό, προτείνουν πιο ασφαλείς λύσεις που θα προστατέψουν τα προσωπικά σας αντικείμενα και θα σας γλιτώσουν από δυσάρεστες εκπλήξεις.

Ο LaDell Carter, ιδρυτής και επικεφαλής σύμβουλος ταξιδιών της Royal Expression Travels, τονίζει στο Travel + Leisure: «Δεν συνιστώ ποτέ να αφήνετε τις αποσκευές σας στο πάτωμα. Ο κίνδυνος να μεταφέρετε ανεπιθύμητα ζωύφια είναι πραγματικός. Προσωπικά, χρησιμοποιώ πάντα το ράφι αποσκευών για το ξεπακετάρισμα και μετά τις αποθηκεύω στη ντουλάπα».

Και μιλά από εμπειρία: «Όταν ταξίδευα στην Τζαμάικα, άφησα τη βαλίτσα μου στο πάτωμα για λίγο. Όταν γύρισα στο σπίτι, ανακάλυψα ότι είχα μεταφέρει μικρές σαύρες που είχαν τρυπώσει μέσα».

Η Kelly Tolliday, ειδική σε ταξίδια ευεξίας και ιδρύτρια της Rising Nature Retreats, συμφωνεί λέγοντας πως «Έχοντας ταξιδέψει σε 45 χώρες και ζήσει σε τέσσερις ηπείρους, έχω δει τα πάντα -τα καλά, τα κακά και τα εντελώς ανθυγιεινά. Οι κοριοί, για παράδειγμα, είναι εξαιρετικά “ταξιδιάρηδες”. Μπορούν εύκολα να χωθούν στις αποσκευές, τα ρούχα και τα προσωπικά σας αντικείμενα, και να επιστρέψουν μαζί σας στο σπίτι. Και όταν εγκατασταθούν, η εξάλειψή τους είναι δύσκολη και δαπανηρή».

Αλλά οι κοριοί δεν είναι ο μόνος λόγος που πρέπει να κρατάτε τις βαλίτσες σας μακριά από το πάτωμα. Ακόμη και στα πιο καθαρά ξενοδοχεία, τα πατώματα (ιδίως οι μοκέτες) μπορεί να φιλοξενούν βρωμιά, βακτήρια και υπολείμματα από τα παπούτσια προηγούμενων επισκεπτών, υγρά ή χημικά καθαρισμού.

Όπως εξηγεί η Tolliday: «Πέρα από το θέμα της υγιεινής, το να αφήνεις τις αποσκευές στο πάτωμα δημιουργεί και χάος στην οργάνωση. Είναι πολύ πιο πρακτικό να χρησιμοποιείς το ράφι αποσκευών ή να τις αποθηκεύεις σε μια σκληρή επιφάνεια ή στη ντουλάπα».

Για όσους θέλουν τη μέγιστη ασφάλεια, οι ειδικοί έχουν και μια πιο ανορθόδοξη πρόταση: την μπανιέρα. Εκεί είναι σχεδόν αδύνατο να φτάσουν κοριοί, ενώ παραμένει ένας χώρος εύκολος στο καθάρισμα.

Σύμφωνα, μάλιστα, με την Tolliday: «Τα ταξίδια πρέπει να είναι περίοδος απόλαυσης και ανακάλυψης, όχι άγχους για παράσιτα ή βρωμιά. Με το να κρατάτε τις αποσκευές σας μακριά από το πάτωμα, εξασφαλίζετε ότι θα παραμείνουν καθαρές, ασφαλείς και οργανωμένες, ώστε να απολαύσετε ξέγνοιαστα την εμπειρία σας».