Η Βενετία είναι μια πόλη που καθηλώνει, με τα κανάλια της, τα παλάτια και την ιστορία της που μοιάζει να ξεπήδησε από καρτ ποστάλ.

Αλλά για να ζήσετε την πόλη πέρα από τα τουριστικά πλήθη, αξίζει να ανακαλύψεις το Dorsoduro -μια γειτονιά που συνδυάζει την καλλιτεχνική κληρονομιά, τη φοιτητική ενέργεια και την αυθεντική ζωή των ντόπιων.

Εδώ, τα μουσεία παγκόσμιας κλάσης συναντούν ήσυχα κανάλια, μπαρ με σπριτς και γωνιές που μόνο οι Βενετσιάνοι ξέρουν, προσφέροντας μια εμπειρία Βενετίας που μένει πραγματικά αξέχαστη.

Οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης είναι πάντα πολύ πολυσύχναστες από τουρίστες, αλλά στη Βενετία, ο τουρισμός συγκεντρώνεται σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές που, αν τις αποφύγετε, μπορούν να αλλάξουν εντελώς την εμπειρία σας από τη La Serenissima.

Φυσικά, πρέπει να δείτε την Πλατεία του Αγίου Μάρκου, το Παλάτσο Ντουκάλε και τη Γέφυρα του Ριάλτο, αλλά αφού τα τσεκάρετε από τη λίστα σας, μην παραλείψετε να ανακαλύψετε την πραγματική Βενετία με μια επίσκεψη στην πιο cool γειτονιά της πόλης, Dorsoduro.

«Οι ντόπιοι στο Dorsoduro είναι ένα ετερόκλητο μείγμα, αλλά μοιράζονται ένα κοινό αίσθημα κοινότητας και υπερηφάνειας για τη μοναδική ταυτότητα της γειτονιάς τους», λέει ο Christian Zingarelli, ντόπιος της Βενετίας και Γενικός Διευθυντής του Il Palazzo Experimental στο Conde Nast Traveller, «κάνοντας την μια αναζωογονητική μίξη καλλιτεχνικής ατμόσφαιρας, νεανικής ενέργειας και τοπικής ηρεμίας».

Το όνομα Dorsoduro, που μεταφράζεται κυριολεκτικά ως «σκληρή πλάτη», προέρχεται από το γεγονός ότι η γη σε αυτό το τμήμα της Βενετίας ήταν παλαιότερα πιο σκληρή και λιγότερο βαλτώδης, επομένως πιο εύκολη και ασφαλής για οικοδόμηση.

Η περιοχή βρίσκεται λίγο πιο μακριά από τις κύριες τουριστικές περιοχές και είναι γνωστή ως η καλλιτεχνική καρδιά της Βενετίας, καθώς φιλοξενεί μερικά από τα καλύτερα μουσεία της, όπως η Galleria dell’Accademia, η Συλλογή Peggy Guggenheim, η Punta della Dogana και το Ca’ Rezzonico.

Η γειτονιά έχει, επίσης, μια πιο μποέμ και χαλαρή ατμόσφαιρα σε σύγκριση με την υπόλοιπη κομψή πόλη, χάρη στην παρουσία ενός από τα πιο σημαντικά πανεπιστήμια της Ιταλίας, του Ca’ Foscari, που το καθιστά την καρδιά της φοιτητικής ζωής της Βενετίας.

Το Dorsoduro εκτείνεται από το Μεγάλο Κανάλι στη βόρεια πλευρά του μέχρι την προκυμαία Zattere, με το νησί Giudecca να βρίσκεται ακριβώς απέναντι και να είναι εύκολα προσβάσιμο με βαπορέτο. Αξίζει σίγουρα να αφιερώσετε μερικές ώρες για να εξερευνήσετε τα εντυπωσιακά αρχιτεκτονικά του μνημεία, όπως η Βασιλική του Ρεντεντόρε με τα αριστουργήματα του Βερονέζε, καθώς και νεογοτθικά κτίρια όπως η Casa dei Tre Oci, η Villa Hériot και το Molino Stucky.

Κοντά στο Campo Santa Margherita, μπορείτε να δείτε το έργο The Migrant Child του Banksy, το οποίο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην πλευρά ενός κτιρίου κατά τη διάρκεια της Μπιενάλε της Βενετίας το 2019.

Τι να κάνετε και να δείτε στο Dorsoduro

Η Collezione Peggy Guggenheim είναι ένας μοναδικός παράδεισος τέχνης, όχι μόνο επειδή οι αίθουσές της είναι γεμάτες με αριστουργήματα των Chagall, Picasso, Duchamp, Kandinsky, Magritte, Pollock και Miró, αλλά και λόγω της απίστευτης τοποθεσίας της, ακριβώς πάνω στο νερό, και του ήσυχου κήπου της, γεμάτου γλυπτά. Αφού περάσετε μερικές ώρες περιπλανώμενοι στις αίθουσές του, φροντίστε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να παρατηρήσετε το γαλήνιο κανάλι από τη βεράντα, απολαμβάνοντας μια στιγμή ηρεμίας σχεδόν χωρίς κόσμο.

Για τις πιο εκπληκτικές εκθέσεις σε ένα περιβάλλον που θα σας κόψει την ανάσα, το Palazzo Grassi και το Punta della Dogana πρέπει να βρίσκονται σίγουρα στη λίστα σας. Αυτοί οι χώροι, που αποτελούν μέρος της συλλογής Pinault, είναι ο προορισμός στη Βενετία για τη σύγχρονη τέχνη.

Ένα άλλο αξιοθέατο που δεν πρέπει να χάσουν οι λάτρεις της τέχνης είναι η Gallerie dell’Accademia, η οποία φιλοξενεί τη σημαντικότερη συλλογή βενετσιάνικης ζωγραφικής στον κόσμο. Στο ίδιο πνεύμα, το Museo Ca’ Rezzonico διαθέτει μια εντυπωσιακή συλλογή τοπικής τέχνης από το 1700.

Για ένα διαφορετικό είδος τέχνης, το Squero di San Trovaso είναι το μέρος όπου κατασκευάζονται και επισκευάζονται οι βάρκες που πλέουν στα κανάλια. Για να δείτε το «squero», όμως, πρέπει να περάσετε στην άλλη πλευρά του καναλιού στη Fondamenta Nani και να το παρατηρήσετε από απόσταση. Αν σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να μάθετε περισσότερα για τις βενετσιάνικες βάρκες, μπορείτε να κλείσετε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις που διαρκεί περίπου 30 λεπτά ή να κλείσετε μια ξενάγηση στην πόλη με ένα Bragozzo, ένα ψαράδικο σκάφος που χρησιμοποιούνταν στην περιοχή τον 18ο και 19ο αιώνα.

Όπως παντού στην Ιταλία, θα μπορούσατε να περάσετε όλες τις διακοπές σας θαυμάζοντας θρησκευτικά κτίρια, και η συγκεκριμένη γειτονιά στη Βενετία έχει μια υπέροχη συλλογή εκκλησιών για να εξερευνήσετε. Οι τρεις κορυφαίες είναι η Chiesa di San Sebastiano, η Basilica della Salute και η Chiesa di San Pantalon. Στην τελευταία, μπορείτε να θαυμάσετε την οροφή 443 τετραγωνικών μέτρων με τη ζωγραφιά «Il Martirio di San Pantaleone» του Ιταλού μπαρόκ ζωγράφου Gian Antonio Fumiani.

Για μια γεύση από τη βενετσιάνικη λαογραφία, επισκεφθείτε το λεγόμενο καταραμένο σπίτι της Βενετίας, το Palazzo Dario. Αυτό το παλάτι του 15ου αιώνα έχει τη φήμη ότι φέρνει τραγωδία σε όποιον θέλει να το αποκτήσει, οπότε το να το θαυμάζετε από απόσταση είναι η ασφαλέστερη επιλογή.

Για να κλείσετε τη βραδιά με έναν αξέχαστο τρόπο, επισκεφθείτε το Venice Jazz Club – έναν ζεστό, οικείο χώρο όπου ακούγεται κλασική τζαζ, ενώ σερβίρονται εκλεκτά κοκτέιλ και νόστιμα παραδοσιακά πιάτα σε μικρά τραπέζια, μέσα σε μια φιλική και ζωντανή ατμόσφαιρα.