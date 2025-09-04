Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αυστρίας, μετά τη Βιέννη και μοιάζει σαν να έχει ξεπηδήσει από τις σελίδες κάποιου παραμυθιού. Ο λόγος για το Γκρατς, που αποτελεί ιδανικό προορισμό για όλες τις εποχές.

Το όνομά του στα σλοβένικα σημαίνει μικρό κάστρο και η αλήθεια είναι πως ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει τα επιβλητικά, πανέμορφα κάστρα του που είναι πραγματικά «στολίδια». Το Γκρατς αποτελεί ένα σταυροδρόμι πολιτισμών και έχει μακραίωνη ιστορία, καθώς χρονολογείται από τη ρωμαϊκή εποχή. Εκτείνεται και στις δύο πλευρές του ποταμού Μουρ και είναι γνωστό για το μεσαιωνικό κέντρο της και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του.

Η αυστριακή αυτή πόλη έχει και μακρόχρονη παράδοση στην ανώτατη εκπαίδευση, με έξι πανεπιστήμια και χιλιάδες φοιτητές ακόμα και από όλο τον κόσμο. Το Γκρατς θεωρείται και η «μητρόπολη της Τέχνης και της Ιστορίας», με το ιστορικό της κέντρο να αποτελεί μια από τα καλύτερα διατηρημένες παλιές πόλεις προσφέροντας μια ματιά στο πλούσιο παρελθόν της.

Στον λόφο Schloίberg, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει ένα πανόραμα της πόλης που κόβει την ανάσα. Ο καθεδρικός ναός της πόλης αποτελεί ένα σπάνιο γοτθικό μνημείο, ενώ από τα σημαντικότερα αξιοθέατα είναι το παλάτι του Eggenberg, το Αρχαιολογικό Μουσείο και το εντυπωσιακό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης.

Το Sterreichisches Freilichtmuseum Stόbing είναι ένα υπαίθριο μουσείο, το οποίο αναπαριστά την αγροτική ζωή της Αυστρίας. Επίσης, αξίζει να επισκεφθεί κανείς το Landeszeughaus, το μεγαλύτερο μουσείο όπλων και πανοπλιών στον κόσμο.

