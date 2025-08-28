Πρόκειται για μία από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες της Νάξου που θα σε εντυπωσιάσει από την πρώτη στιγμή. Ο λόγος για το Αλυκό που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού, σε απόσταση 17 χλμ. από τη Χώρα και πολύ κοντά στον οικισμό Πυργάκι.

Αδιαμφισβήτητα, το μεγάλο ατού της παραλίας είναι το μοναδικής ομορφιάς δάσος από κέδρους ακριβώς πίσω από την ακτή, που απογειώνει το σκηνικό. Το Αλυκό είναι στην ουσία ένας μικρός και απάνεμος φυσικός κόλπος, με πάλλευκη αμμουδιά σαν πούδρα και γαλαζοπράσινα νερά, που αποτελεί πόλο έλξης τόσο για τους λάτρεις των πιο άγριων ακτών, όσο και για εκείνους που θέλουν να απολαμβάνουν τον ήλιο και τη θάλασσα μακριά από την πολυκοσμία και τη βουή των πιο πολυσύχναστων ακρογιαλιών.

Εδώ, βρίσκεται κι ένα εκκλησάκι με μπλε τρούλο, ο Άγιος Γεώργιος που αξίζει σίγουρα να το επισκεφτείτε. Από αυτό το σημείο μπορείτε να φωτογραφίσετε πανοραμικά το πανέμορφο τοπίο.

