Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, που ζητούσε ο κόσμος εδώ κι αρκετό καιρό, ανακοινώθηκε από το TikTok, βελτιώνοντας την κατάσταση στην αρχική σελίδα των χρηστών.

Συγκεκριμένα, πλέον οι χρήστες θα μπορούν να επαναφέρουν ολόκληρο το feed τους, προκειμένου να αποφεύγουν στις άκυρες προτάσεις που εμφανίζονταν στην αρχική τους σελίδα.

Πρόκειται για το Refresh your For You, που με τρία απλά βήματα θα απομακρύνει το άχρηστο περιεχόμενο. Πλέον, όποιος θέλει, θα πηγαίνει στις ρυθμίσεις, στη συνέχεια στις «προτιμήσεις περιεχομένου» και στο τέλος θα επιλέγει «ανανέωση του For You feed».

Βασική προϋπόθεση είναι η ενημέρωση της εφαρμογής του TikTok στο κινητό τηλέφωνο.