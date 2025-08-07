Ιδιαίτερα ισχυρά μελτέμια αναμένονται να πλήξουν τη χώρα, φέρνοντας μαζί τους τοπικές θύελλες, απαγορευτικά απόπλου και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια, οι άνεμοι αύριο δεν αποκλείεται να ξεπεράσουν τα 100 χλμ/ώρα σε συγκεκριμένες περιοχές, δημιουργώντας συνθήκες επικίνδυνες τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι:

Κάβο Ντόρο

Νότιος Ευβοϊκός

Βόρειες Κυκλάδες

Καρπάθιο Πέλαγος

Δυτική και Νότια Κρήτη

Λόγω της έντασης των ανέμων, συνιστάται στους ταξιδιώτες που πρόκειται να αναχωρήσουν από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου προς τα νησιά, αλλά και από αυτά προς την ηπειρωτική Ελλάδα, να επικοινωνήσουν εκ των προτέρων με τα κατά τόπους λιμεναρχεία για πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια των πλοίων.

Επιπλέον, ο κ. Τσατραφύλλιας εφιστά την προσοχή των κατοίκων της Αττικής, της Εύβοιας, των Κυκλάδων και της ανατολικής Πελοποννήσου για την ασφάλιση αντικειμένων που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους (όπως κεραίες, γλάστρες, τέντες, κ.λπ.), προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα.

Οι θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να διατηρηθούν, με αυξομειώσεις, μέχρι την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου.