Μεγάλοι επενδυτές έχουν εκφράσει τη στήριξή τους στον Elon Musk, μετά την απόφασή του για εξαγορά του Twitter. Οι πιθανοί επενδυτές, μεταξύ των οποίων και hedge funds, σύμφωνα με το Bloomberg συζητούν για επενδύσεις άνω των 5 εκατ. δολαρίων.

Το Bloomberg με νέο του δημοσίευμα αποκαλύπτει ποιος βρίσκεται πίσω από την Vy Capital, μία από τις εταιρείες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να χρηματοδοτήσουν το ιστορικό deal της εξαγοράς του Twitter από τον ιδρυτή της Tesla, Έλον Μασκ.

Vy Capital: Αδιαφάνεια ως προς την απόκτηση των κεφαλαίων της – Πιθανές σχέσεις του ιδρυτή με Ρώσους

Σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, την εταιρεία επενδύσεων ίδρυσε ο Αλεξάντερ Τάμας και έχει την έδρα της στο Ντουμπάι. Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, το γεγονός ότι η επενδυτική εταιρεία διαθέτει τα κεφάλαια να συμμετέχει στη χρηματοδότηση μιας από τις μεγαλύτερες «εξαγορές με μόχλευση» που έχουν συμβεί ποτέ εγείρει πολλά ερωτηματικά, δεδομένου ότι υπάρχουν ελάχιστα δημόσια αρχεία που αναφέρουν τις πηγές χρηματοδότησης της εταιρείας ή ποιοι είναι οι επενδυτές της.

Η επενδυτική εταιρεία υπό την ηγεσία του Τάμας, έχει υπό διαχείριση κεφάλαια περισσότερα από 5 δισ. δολάρια. Αξιοσημείωτο είναι ότι ένα έγγραφο του 2020 από την «εταιρεία λευκής επιταγής» Vy Global Growth ανέφερε ότι τα υπό διαχείριση κεφάλαια της Vy ξεπερνούν τα $2 δισεκατομμύρια δολάρια. Έκτοτε, αυτά τα κεφάλαια έχουν υπερδιπλασιαστεί, σύμφωνα με άτομα με γνώση των δραστηριοτήτων της εταιρείας, που ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Vy, έχει χρηματοδοτήσει στο παρελθόν και την εταιρεία Boring Co. του Μασκ, αλλά και το crypto exchange ErisX, σύμφωνα με δεδομένα της εταιρείας PitchBook.

Ενώ ο Τάμας καλύπτεται από πέπλο μυστηρίου, δεν ισχύει το ίδιο και με τις διασυνδέσεις του, αναφέρει το δημοσίευμα.

Αφού εργάστηκε πάνω σε τεχνολογικά deal για την Goldman Sachs Group Inc. στο Λονδίνο, ο Γερμανός Τάμας εντάχθηκε στην εταιρεία επενδύσεων DST Global του Μίλνερ ως συνέταιρος το 2008, και υπήρξε επικεφαλής άκρως επικερδών επενδυτικών πρότζεκτ σε εταιρείες όπως η Airbnb Inc. και η Facebook (πριν γίνει Meta Platforms Inc.). Οι γνώσεις του και το επενδυτικό του δαιμόνιο είχαν ως αποτέλεσμα να του δοθεί το παρατσούκλι «ο ανθρώπινος υπερυπολογιστής του Μίλνερ» από επενδυτές όπως ο Μπεν Χόροβιτς και ο Μαρκ Άντρεεσεν. Επίσης, ο Σείχης Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ του Ντουμπάι είχε διορίσει τον Τάμας σε ένα γνωμοδοτικό συμβούλιο που εστίαζε στην ψηφιακή οικονομία.

Ο Τάμας και στο παρελθόν είχε δεσμούς με μεγάλους επενδυτές

Πριν από την ίδρυση της Vy, συνεργαζόταν στενά με τον Ρωσο-ισραηλινό δισεκατομμυριούχο Γιούρι Μίλνερ και τώρα εμφανίζεται να καλλιεργεί τις σχέσεις του με τον Μασκ, έχοντας ήδη επενδύσει στη SpaceX και τη Neuralink Corp, δύο εταιρείες που έχει ιδρύσει ο μεγιστάνας της τεχνολογίας. Επίσης, σύμφωνα με το LinkedIn, ένας από τους ασκούμενους αναλυτές της Vy για αυτό το καλοκαίρι είναι ο Μπέντζαμιν Μπίρτσαλ, γιος του Τζάρεντ Μπίρτσαλ, του «δεξιού χεριού» του Έλον Μασκ.

Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, εκπρόσωπος του Ταμας αρνήθηκε να προχωρήσει σε κάποιο σχόλιο όταν επικοινώνησε μαζί του το Bloomberg. Μάλιστα, σε πρόσφατη επίσκεψη στα γραφεία της εταιρείας στο Ντουμπάι, μόνο μία βοηθός ήταν παρούσα, η οποία είπε ότι το υπόλοιπο προσωπικό (σχεδόν 10 άτομα συμπεριλαμβανομένου του Τάμας) δουλεύουν με τηλεργασία.