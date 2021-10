Με γνώμονα την παγκόσμια αποστολή για ουδετερότητα του άνθρακα και την ψηφιοποίηση, η Huawei Digital Power παρουσιάζει τη λύση FusionSolar All-scenario PV & Storage στην Intersolar Europe 2021, την κορυφαία διεθνή έκθεση φωτοβολταϊκών, που πραγματοποιείται φέτος ξανά με φυσική παρουσία, στις 6–8 Οκτωβρίου στο Μόναχο της Γερμανίας.

Ενεργειακή μετάβαση: δημιουργία συστήματος ισχύος βασισμένο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Μέχρι σήμερα, 137 χώρες έχουν δεσμευτεί για ουδετερότητα του άνθρακα και το κλειδί για την επίτευξή της είναι η δημιουργία ενός νέου ενεργειακού συστήματος βασισμένου σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο θα είναι προσιτό και αξιόπιστο. Η παραγωγή, η μεταφορά, η διανομή, η χρήση και η αποθήκευση ενέργειας θα βασίζονται σε ψηφιακές και ηλεκτρονικές τεχνολογίες ισχύος. Με τα παρόντα δεδομένα, η Huawei Digital Power επικεντρώνεται στη μοναδική τεχνογνωσία της σε ψηφιακές και ηλεκτρονικές τεχνολογίες ισχύος και στοχεύει να συμβάλει στην ενεργειακή μετάβαση και να επιταχύνει τη διαδικασία της ουδετερότητας άνθρακα σε συνεργασία με τους πελάτες και τους συνεργάτες της.

Η λύση Huawei FusionSolar All-scenario PV & Storage

Η λύση Huawei FusionSolar All-scenario PV & Storage, καλύπτει τέσσερα σημαντικά σενάρια που συμπεριλαμβάνουν το Smart PV Generator για το σενάριο Utility-Scale, το Green Residential Power, το Green C&I Power και τη λύση Off-Grid Fuel- Removal Power Supply, με στόχο την επιτάχυνση της μετάβασης στην παραγωγή ενέργειας μηδενικού άνθρακα και τη γεφύρωση του ενεργειακού χάσματος.

i) Utility: Η Huawei προσφέρει κορυφαία προϊόντα, μεταξύ των οποίων, το Smart PV Controller, το Smart Transformer, το Smart – Array Controller καθώς και τα PV Plant Management Systems που ανταποκρίνονται στα σενάρια μεγάλης κλίμακας. Οι παραπάνω λύσεις έχουν τα πλεονεκτήματα των υψηλών αποδόσεων, της «έξυπνης» λειτουργίας και συντήρησης (O&M), της ασφάλειας και της αξιοπιστίας και του σχεδιασμού δικτύου με βασικές τεχνολογίες και χαρακτηριστικά, όπως η διάγνωση καμπύλης Smart IV 4.0 και το Smart String-Level Disconnector, τα οποία μπορούν να πραγματοποιήσουν σύνδεση αντιστροφής εισόδου DC, αντίστροφη ροή και εσωτερικό βραχυκύκλωμα, αποφεύγοντας την εξάπλωση βλάβης από τον μετατροπέα, η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις. Με την εφαρμογή high-current modules 210mm, το ρεύμα στοιχειοσειράς θα φτάσει τα 20Α και ο συμβατικός μετατροπέας διαθέτει την κατάσταση περιορισμού του ρεύματος DC. Ο έξυπνος PV Controller, (π.χ. SUN2000-215KTL-H3) υποστηρίζει μέγιστο ρεύμα MPPT το οποίο είναι 100A και μπορεί να συνδέσει έως και 5 στοιχειοσειρές, έχοντας τη δυνατότητα να επιλύσει αποτελεσματικά το πρόβλημα του περιορισμού του ρεύματος DC.

ii) C&I: Με τη βελτιστοποίηση της αρθρωτής λειτουργίας, το Huawei FusionSolar βοηθάει τους βιομηχανικούς πελάτες να παράγουν έως και 30% περισσότερη ενέργεια, προστατεύοντας παράλληλα τις εγκαταστάσεις τους με τη λειτουργία AI AFCI. Το Huawei FusionSolar μειώνει προληπτικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς με ανιχνεύσιμο μήκος καλωδίου Smart PV Controller έως 200 μέτρα.

iii) Residential: Με περισσότερα από 500.000 νοικοκυριά σε όλο τον κόσμο να την έχουν εμπιστευτεί, η οικιακή λύση Huawei FusionSolar Smart PV προσφέρει ουσιαστικές λύσεις όπως τον Smart Energy Controller, καθώς και τον optimizer, την έξυπνη στοιχειοσειρά ESS (Energy Storage System) LUNA2000 που είχε ξεχωρίσει από το λανσάρισμά της και διαθέτει έναν μοναδικό αρθρωτό σχεδιασμό για την κατασκευή ενός ευφυούς οικοσυστήματος ισχύος.

Η αποθήκευση ενέργειας παίζει σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση

Η αποθήκευση ενέργειας αποτελεί σημαντικό θεμέλιο και απαραίτητη τεχνολογία για τη δημιουργία ενός νέου ενεργειακού συστήματος. Στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας, η Huawei έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας έρευνας και ανάπτυξης και την εφαρμογή μπαταριών λιθίου 5GWh+. Η έξυπνη λύση αποθήκευσης ενέργειας της Huawei, μέσω της βελτιστοποίησης battery pack-level and rack-level, αυξάνει την ικανότητα εκφόρτισης, μειώνει το κόστος της λειτουργίας και συντήρησης (O&M), εξασφαλίζει ασφάλεια και αξιοπιστία και επιτυγχάνει μείωση 20% του LCOS, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός νέου ενεργειακού συστήματος με την «πράσινη» ενέργεια ως κύρια πηγή.

Οι επισκέπτες της έκθεσης είχαν επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον κ. Hariram Subramanian, Huawei CTO Smart PV Europe, στην ενότητα “Safely supplied in all weathers – the country needs new, innovative storage systems” στο EM Power forum στις 6 Οκτωβρίου στην Intersolar 2021 Europe στο Hall B5, Booth B5, 670.



Από τις 30 Ιουνίου 2021, η Huawei Digital Power έχει ήδη βοηθήσει τους πελάτες της να παράγουν 403,4 δισεκατομμύρια kWh πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, να εξοικονομήσουν 12,4 δισεκατομμύρια kWh ηλεκτρικής ενέργειας και να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 200 εκατομμύρια τόνους, που ισοδυναμεί με φύτευση 270 εκατομμυρίων δέντρων. Με βαθιά τεχνογνωσία στην ενσωμάτωση ψηφιακών και ηλεκτρονικών ισχύος, η Huawei συνεχίζει να συνεργάζεται με πελάτες και συνεργάτες για την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης και τη δημιουργία μιας «έξυπνης» και χαμηλών εκπομπών άνθρακα κοινωνίας.