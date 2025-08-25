Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 25/08 στην Ερέτρια της Εύβοιας. Αυτοκίνητο που κινούνταν προς Χαλκίδα εξετράπη της πορείας του λίγο πριν τη στροφή στα Πλακάκια και ανατράπηκε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο όχημα επέβαιναν ένας νεαρός και μια νεαρή η οποία τραυματίστηκε ελαφρά, σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου evima.gr.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε η τροχαία Ερέτριας, οι εθελοντές του fetesclub4x4 και του ΕΣΔΔΕ με δύο οχήματα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με διασώστες που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στη νεαρή κοπέλα και την μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Από την πρόκληση του τροχαίου σταμάτησε για λίγα λεπτά η κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων.

Η τροχαία ερευνά τα αίτια που προκάλεσαν το τροχαίο ατύχημα.