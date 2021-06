Κατά τη διάρκεια του Mobile World Congress (MWC) η Samsung Electronics Co., Ltd. παρουσίασε την εμπειρία χρήσης του One UI Watch. Το νέο interface έχει σχεδιαστεί με σκοπό να αναβαθμίσει περαιτέρω την εμπειρία συνδεσιμότητας μεταξύ Galaxy Watch και smartphone. Η Samsung επιβεβαίωσε πως το One UI Watch θα είναι διαθέσιμο για το Galaxy Watch στη νέα, ενοποιημένη πλατφόρμα που συν-δημιούργησε με την Google, φέρνοντας βελτιώσεις στην απόδοση, απρόσκοπτη συνδεσιμότητα ανάμεσα σε Watch και Android smartphone και πρόσβαση σε ακόμη περισσότερες εφαρμογές. Επιπλέον, η Samsung αποκάλυψε πως το επερχόμενο Galaxy Watch θα είναι το πρώτο που θα διαθέτει την καινούργια ενοποιημένη πλατφόρμα και το One UI Watch, που θα παρουσιαστεί αργότερα φέτος το καλοκαίρι.