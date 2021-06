Θα μπορέσουν οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες να βάλουν το δικό τους λιθαράκι στην προσπάθεια για έναν πιο «πράσινο» κόσμο ή οι προσδοκίες μας θα διαψευστούν; Boeing, Airbus και ΚLM αποφάσισαν να κινηθούν πιο οικολογικά για ένα μέλλον με περισσότερο «πράσινους» αιθέρες.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το BBC, πολλές εταιρείες και αερομεταφορείς, δεδομένης αφενός της χαλεπής κατάστασης που βιώνει η βιομηχανία εξαιτίας της πανδημίας και αφετέρου των «πράσινων» στόχων που έχουν τεθεί από την Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, βρίσκουν πολύ ελκυστική την πρόταση κατασκευής νέων αεροσκαφών με σχεδιασμό και σχήμα απείρως πιο οικολογικό.

Είναι όμως αυτό εφικτό, πρακτικά μιλώντας, ή μιλάμε για μια «χίμαιρα» που είναι δύσκολα υλοποιήσιμη;

Σύμφωνα με τον Γκλεν Λιουέλιν, αντιπρόεδρο της Airbus για τα Αεροσκάφη Μηδενικών Εκπομπών Καυσαερίων, η ίδια η κοινωνία θα καταφέρει να παρέχει τελικά τη λύση στο φλέγον αυτό ζήτημα, αυτορρυθμίζοντας την όλη κατάσταση.

«Μέσα στην επόμενη δεκαετία, προκειμένου να φτάσουμε τους στόχους που μας έχει θέσει η Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, θα πρέπει να στραφούμε [ως καύσιμο αεροσκαφών] στο ανανεώσιμο υδρογόνο», εξηγεί.

Την αρχή έκανε το πρωτοποριακό πρότζεκτ αεροναυπηγικής που χρηματοδοτεί ο ολλανδικός κρατικός αερομεταφορέας KLM σε συνεργασία με το ολλανδικό πανεπιστήμιο Delft.

Το αεροσκάφος «Flying-V», που έχει πάρει το όνομά του από τις ομώνυμες διάσημες ηλεκτρικές κιθάρες Gibson, που έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν μεταξύ άλλων ο Τζίμι Χέντριξ και ο Έντι Βαν Χάλεν των Van Halen, έχει το ίδιο άνοιγμα φτερών με τα παραδοσιακά αεροπλάνα και μπορεί να μεταφέρει έως και 314 επιβάτες.

Έχει δύο ατράκτους που αναπτύσσονται διαγωνίως από το ρύγχος σχηματίζοντας ένα «V» και σύμφωνα με τους σχεδιαστές του λόγω του συγκεκριμένου αυτού σχήματος εξοικονομεί πολλά καύσιμα σε σχέση με τα συνηθισμένα αεροσκάφη, μειώνοντας δραστικά το ενεργειακό του αποτύπωμα στις πτήσεις, αλλά και τα έξοδα των εταιρειών που θα το χρησιμοποιούν.

Όσο για το πώς λειτουργεί αυτό, ένα ζεύγος στροβιλοκινητήρων έχει τοποθετηθεί στο πίσω μέρος για την προώθηση, ενώ στα πτερύγιά του φιλοξενούνται οι καμπίνες των επιβατών, ο χώρος των αποσκευών και τα ντεπόζιτα καυσίμων.

Το μήκος του φθάνει τα 65 μέτρα και το πλάτος του είναι κατά δέκα μέτρα μικρότερο, γεγονός που το καθιστά εξαιρετικά ανταγωνιστικό αντίστοιχων αεροσκαφών, όπως το Airbus A350 και το Boeing 787.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς του από το Delft, στην Ολλανδία, το συγκεκριμένου σχεδιασμού αεροσκάφος θα έχει μέχρι και 20% μικρότερη κατανάλωση από τα συμβατικά αεροπλάνα.

Στην ίδια κατεύθυνση και η Βoeing

Με την σειρά της, η αμερικανική Boeing πειραματίζεται με το λεγόμενο TTBW (Transonic Truss-Braced Wing), μια καινοτόμο κατασκευή μεγάλων, αλλά πολύ λεπτών φτερών, με τα οποία τα αεροσκάφη θα μπορούν να πετούν πολύ ψηλά και σε πολύ υψηλές ταχύτητες, μειώνοντας την κατανάλωση καυσίμων.

Η πρόταση αφορά ένα ζεύγος φτερών με αεροτομή πολύ μικρού πάχους που μπορεί να αυξήσει τις δυνατότητες πτήσης εμπορικών αεροσκαφών στο διηχητικό φάσμα ταχυτήτων, σε ταχύτητες πάνω από τα 0,8 Mach (593 mph, 955 km/h).

Σύμφωνα με την Boeing, αν και η πτήση με υπερηχητική ταχύτητα επιστρέφει ως ελκυστική πρόταση στις εμπορικές αερομεταφορές, στην πραγματικότητα το φάσμα ταχυτήτων που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους επιστήμονες είναι το διηχητικό φάσμα ανάμεσα στα Mach 0,8 και Mach 1,2, δηλαδή λίγο πριν και λίγο μετά από το αποκαλούμενο φράγμα του ήχου.

Βέβαια, η διηχητική πτήση παρουσιάζει πολλές δυσκολίες όπως το γεγονός ότι η ταχύτητα για ένα αεροσκάφος δεν γίνεται υπερηχητική στο σύνολό του την ίδια στιγμή. Όσο η ταχύτητα αυξάνει στο διηχητικό φάσμα, τμήματά του έχουν ήδη ξεπεράσει την ταχύτητα του ήχου ενώ άλλα παραμένουν υποηχητικά.

Επίσης, πολλά σημερινά αεριωθούμενα επιβατικά μπορούν να πετάξουν πάνω από τα 0,8 Mach αλλά αυτό είναι το όριο των δυνατοτήτων τους και η πτήση σε αυτό το φάσμα είναι κατά κανόνα αντιοικονομική.

«Επτασφράγιστο μυστικό» το πρότζεκτ της Airbus

Αλλά και ο ευρωπαϊκός κολοσσός Airbus συνεχίζει εδώ και πολλούς μήνες τις δοκιμές ενός πειραματικού αεροσκάφους του σε μια καλά κρυμμένη και μυστική τοποθεσία.

Το MAVERIC (Model Aircraft for Validation and Experimentation of Robust Innovative Controls) διαθέτει αεροδυναμικό σχεδιασμό, με τα φτερά και τη μηχανή του να είναι ενσωματωμένα στο κυρίως σώμα της ατράκτου.

Καταναλώνει 20% λιγότερα καύσιμα και παράγει πολύ λιγότερο θόρυβο από τα συμβατικά αεροσκάφη. Το πρωτότυπο με το οποίο γίνονται οι δοκιμές είναι πολύ μικρού μεγέθους (σχεδόν στο 5% του τελικού του σχεδιασμού) αλλά η εταιρεία πιστεύει ότι μπορεί να έχει τις ίδιες επιδόσεις και σε μέγεθος ενός μεγάλου επιβατηγού σκάφους.

Το πρότζεκτ αποτελεί μέρος του προγράμματος ZEROe, στο πλαίσιο του οποίου θα κατασκευαστούν νέα αεροσκάφη, πιο φιλικά στο περιβάλλον και ήδη παρουσίασε τα σχέδια τριών επιβατηγών αεροσκαφών που θα κινούνται με υδρογόνο και δεν θα μολύνουν την ατμόσφαιρα.

«Η πρόκληση είναι εδώ και είναι μεγάλη. Υπάρχει μια μεγάλη προσδοκία από την κοινωνία και είναι υποχρέωση μας να βρούμε τρόπους να απαντήσουμε σε αυτή την πρόκληση. Πιστεύουμε ότι πρέπει να ασχοληθούμε με πραγματικά επαναστατικές τεχνολογίες» δηλώνει με νόημα η Σάντρα Μπουρ Σέφερ, επικεφαλής της Airbus UpNext, θυγατρικής της Airbus για τις νέες τεχνολογίες.

Η Airbus έχει δεσμευτεί για τη δημιουργία μέχρι το 2035 ενός αεροσκάφους που θα παράγει μηδενικούς ρύπους, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα βασίζεται σε ένα υβριδικό σύστημα παροχής ενέργειας με χρήση υδρογόνου, τόσο σε αέρια μορφή όσο και σε κυψέλες καυσίμου.

«Ναι θέλουμε να είμαστε οι πρώτοι. Θέλουμε να είμαστε οι πρώτοι με ένα τόσο επαναστατικό προϊόν. Είναι και σε πλήρη αρμονία με τα όσα ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον vτερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με αυτή τη φιλοδοξία, να κάνουμε την Ευρώπη πραγματικά την πρώτη ήπειρο με βιώσιμους και φιλόδοξους στόχους, ειδικά αν αφορά την εξασφάλιση της βιωσιμότητας», καταλήγει η εταιρεία.

Μένει να δούμε αν οι υποσχέσεις θα πραγματοποιηθούν σε πρακτικό επίπεδο ή θα μείνουν επί χάρτου και σε θεωρητικό επίπεδο.