Ο επικεφαλής της Naughty Dog, Νιλ Ντράκμαν, μοιράστηκε περισσότερες λεπτομέρειες για το νέο παιχνίδι του στούντιο, Intergalactic: The Heretic Prophet.

Το Intergalactic: The Heretic Prophet ανακοινώθηκε στο τέλος του περασμένου έτους με ένα τρέιλερ που παρουσίαζε μια ρετρό – φουτουριστική ενέργεια και μας εισήγαγε στην κυνηγό επικυρηγμένων, Τάτι Γκαμπριέλ, η οποία υποδύεται η Τζόρνταν Α. Μαν.

Εκτός από αυτό, οι λεπτομέρειες για το παιχνίδι παρέμειναν περιορισμένες, με ελάχιστες πληροφορίες για το τι θα πραγματεύεται.

Ωστόσο, τώρα ο Ντράκμαν έριξε περισσότερο φως πάνω στο επιστημονικής φαντασίας παιχνίδι του στούντιο και αστειεύτηκε λέγοντας πως πρόκειται για ένα παιχνίδι γύρω από τη θρησκεία που σίγουρα θα προκαλέσει λιγότερο μίσος από ότι το διχαστικό The Last of Us Part 2 στην αρχική του κυκλοφορία.

«Με το The Last of Us 2, κάναμε κάποιες δημιουργικές αποφάσεις που μας έφεραν πολύ μίσος. Πολλοί το αγάπησαν, αλλά πολλοί το μίσησαν», δήλωσε ο Ντράκμαν κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με τον συγγραφέα του 28 Days Later, Άλεξ Γκάρλαντ, στον οποίο ο Γκάρλαντ απάντησε: «Ποιος νοιάζεται;».

«Ακριβώς. Αλλά το αστείο είναι, ξέρεις τι, ας κάνουμε κάτι που οι άνθρωποι δεν θα νοιαστούν τόσο πολύ. Ας φτιάξουμε ένα παιχνίδι για την πίστη και τη θρησκεία», αστειεύτηκε ο Ντράκμαν.

Ο επικεφαλής της Naughty Dog αποκάλυψε ότι εργάζεται πάνω στο Intergalactic: The Heretic Prophet τα τελευταία τέσσερα χρόνια και επιβεβαίωσε ότι η κυκλοφορία του παιχνιδιού δεν θα διαδραματίζεται στη Γη. «Η ιστορία εκτυλίσσεται 2000 χρόνια στο μέλλον, σε μια εναλλακτική χρονική γραμμή που αποκλίνει στα τέλη της δεκαετίας του ’80», ανέφερε.

«Οπότε, δεν υπάρχει μόνο αυτή η εναλλακτική χρονική γραμμή, που έχουμε δημιουργήσει καθώς, η χρονική γραμμή αποκλίνει. Αυτή η θρησκεία γίνεται αρκετά προεξέχουσα και στη συνέχεια περνάμε χρόνια χτίζοντάς της, από τον αρχικό προφήτη μέχρι το πώς αλλάζει και μερικές φορές παραχαράσσεται και εξελίσσεται όλα αυτά τα χρόνια», συμπλήρωσε.

Ο Ντράκμαν δήλωσε ότι «αυτή η όλη θρησκεία λαμβάνει χώρα σε αυτόν τον έναν πλανήτη», ο οποίος τον περασμένο Δεκέμβριο αποκαλύφθηκε ότι ονομάζεται Σέμπιρια. «Και τότε, σε κάποια στιγμή, η επικοινωνία με αυτόν τον πλανήτη σταματά και παίζετε έναν κυνηγό επικηρυγμένων», συνέχισε, σημειώνοντας ότι, ενώ ήθελε να δημιουργήσει ένα παιχνίδι γύρω από την πίστη και τη θρησκεία, ήθελε επίσης να ασχοληθεί με τα θέματα της απομόνωσης και της μοναξιάς.

«Σε τόσα πολλά από τα προηγούμενα παιχνίδια που έχουμε φτιάξει, πάντα υπήρχε ένας σύμμαχος μαζί σας», είπε. «Θέλω πραγματικά να νιώσετε χαμένοι σε ένα μέρος που δεν καταλαβαίνετε τι συνέβη εδώ, ποιοι ήταν οι άνθρωποι εδώ, ποια ήταν η ιστορία τους και για να μπορέσετε να φύγετε από αυτόν τον πλανήτη – ξανά, για τον οποίο κανείς δεν έχει ακούσει για 600 χρόνια. Οπότε αν έχετε ελπίδες να βρείτε μια ευκαιρία να φύγετε, πρέπει να καταλάβετε τι συνέβη εδώ».

Το Intergalactic: The Heretic Prophet είναι υπό ανάπτυξη για το PS5. Πέρυσι, ο Ντράκμαν επιβεβαίωσε ότι η Naughty Dog εργάζεται σε έναν αριθμό παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων «πολλών single-player έργων», με το συγκεκριμένο να είναι ένα από αυτά.

Όσον αφορά άλλες εξελίξεις από τη Naughty Dog, μην περιμένετε το The Last of Us Part 3, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα ο Ντράκμαν είπε στους θαυμαστές: «Μην στοιχηματίσετε ότι θα υπάρξουν κι άλλα».