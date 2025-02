Έντονες φήμες κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες για ένα remaster της αρχικής τριλογίας του God of War το οποίο θα μπορούσε να ανακοινωθεί σύντομα, ενδεχομένως στο επερχόμενο PlayStation State of Play. Πριν ο Kratos και ο γιος του, Atreus, περιπλανηθούν στους Εννέα Κόσμους, ο Ghost of Sparta χάραξε ένα αιματηρό μονοπάτι εκδίκησης ενάντια στους θεούς της αρχαίας Ελλάδας στα πρώτα τρία παιχνίδια της σειράς. Τα δυο πρώτα παιχνίδια καθόρισαν τα πρότυπα των σύγχρονων action games στο PlayStation 2, ενώ το τρίτο κεφάλαιο αποτέλεσε ένα εντυπωσιακό φινάλε για το PS3.

Έλλειψη συμβατότητας και ελπίδες για επανέκδοση

Λόγω της έλλειψης συμβατότητας των παλαιότερων τίτλων με τα PS4 και PS5, καθώς και της απόφασης της Sony να μην επανακυκλοφορήσει τα πρώτα δύο παιχνίδια μετά την εποχή του PS3, οι θαυμαστές είχαν την ευκαιρία να παίξουν μόνο το God of War 3 Remastered του 2015 στις νεότερες κονσόλες και αυτό μόνο με PS Plus συνδρομή. Ωστόσο, υπάρχουν φήμες ότι αυτό μπορεί να αλλάξει σύντομα, καθώς εσωτερικές πηγές υποστηρίζουν ότι η αρχική τριλογία του God of War ενδέχεται να λάβει remaster φέτος, με αφορμή τον εορτασμό της 20ης επετείου του franchise.

Πιθανή ανακοίνωση και διαρροές

Αν επιβεβαιωθούν οι φήμες, αυτή η εξέλιξη θα είναι ευχάριστη για τους θαυμαστές της αρχικής ελληνικής ιστορίας του Kratos. Σύμφωνα με τον χρήστη του Reddit, Feeling-Examination6, ο οποίος διέρρευσε και την ημερομηνία κυκλοφορίας του Hell is Us, βρίσκεται πράγματι σε εξέλιξη ένα remaster των παλιών God of War παιχνιδιών και θα μπορούσε να ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια του PlayStation State of Play αυτής της εβδομάδας. Ωστόσο, ο ίδιος επισημαίνει ότι δεν είναι ακόμα σίγουρο πότε ακριβώς θα γίνει η ανακοίνωση και ότι προς το παρόν πρόκειται για ανεπιβεβαίωτη φήμη.

Περισσότερες φήμες για το μέλλον του God of War

Οι φήμες για τα remasters δεν είναι οι μόνες που κυκλοφορούν, καθώς διάφοροι insiders υποστηρίζουν ότι η Santa Monica Studio εργάζεται σε μια εντελώς νέα προσθήκη στο franchise, η οποία θα διαδραματίζεται στην αρχαία Αίγυπτο. Άλλες πηγές αναφέρουν ότι το νέο αυτό παιχνίδι θα είναι prequel της αρχικής τριλογίας, παρουσιάζοντας έναν νεότερο Kratos στην Ελλάδα.

Αν και τα God of War και God of War Ragnarok ήταν εξαιρετικά επιτυχημένα και καλοδεχούμενα από το κοινό, πολλοί οπαδοί εξακολουθούν να προτιμούν τα παλαιότερα παιχνίδια της σειράς, τα οποία δεν είναι εύκολα προσβάσιμα στις δύο πιο πρόσφατες κονσόλες PlayStation. Με το franchise του God of War να κλείνει 20 χρόνια φέτος και το νέο PlayStation State of Play να πλησιάζει, φαίνεται πως η χρονική συγκυρία είναι ιδανική για την ανακοίνωση ενός remaster της αυθεντικής ιστορίας εκδίκησης και τραγωδίας του Kratos.