Μπορεί το 2023 να ήταν ένα έτος με αρκετά παιχνίδια που κέρδισαν το gaming κοινό, όπως το Alan Wake 2, το Baldur’s Gate 3 και το Marvel’s Spider-Man 2, όμως δεν έλειψαν και αυτά που απογοήτευσαν.

Η ιστοσελίδα Metacritic έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τα games που συγκέντρωσαν τις χαμηλότερες βαθμολογίες. Στην κορυφή αυτής δε βρίσκεται άλλο από το The Lord of the Rings: Gollum. Αναμενόμενα, το παιχνίδι της Daedalic ήταν ένα από τα πιο αναμενόμενα της χρονιάς, αφού βασίζεται σε ένα από τα εμπορικότερα και πιο αγαπητά IPs όλων των εποχών.

Ωστόσο, το τελικό αποτέλεσμα ήταν άκρως απογοητευτικό με τεράστια τεχνικά προβλήματα και σχεδιαστικές επιλογές που δεν ήταν και τόσο εύκολο να διορθωθούν. Εν τέλει, ο τίτλος βαθμολογήθηκε με 34/100 στο Metacritic και έτσι είναι το χειρότερο παιχνίδι του 2023, οδηγώντας μάλιστα στο κλείσιμο του development στούντιο που ήταν υπεύθυνο γι΄ αυτό.

Ψηλά στην λίστα βρίσκεται και το Crime Boss: Rockay City, ένα παιχνίδι που έχει ένα απίθανο καστ ηθοποιών, μεταξύ των οποίων και ο Chuck Norris, το οποίο ομοίως δεν κατάφερε ομοίως να κερδίσει την κοινότητα. Τέλος, ένα ακόμη γνωστό IP στη λίστα είναι το Hellboy, με το νεότερο παιχνίδι του, το Hellboy: Web of Wyrd να λαμβάνει πολύ κακές κριτικές.

Αναλυτικά η λίστα με τα δέκα χειρότερα παιχνίδια του 2023:

1. The Lord of the Rings: Gollum – 34

2. Flashback 2 – 35

3. Greyhill Incident – 38

4. Quantum Error – 40

5. Testament: The Order of High-Human – 41

6. Crime Boss: Rockay City – 43

7. Hellboy: Web of Wyrd – 47

8. Gangs of Sherwood – 48

9. Loop8: Summer of Gods – 49

10. Gargoyles Remastered – 49