Περιοδείες σε πυρόπληκτες περιοχές πραγματοποιεί αύριο και μεθαύριο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Συγκεκριμένα, αύριο Τετάρτη 20 Αυγούστου, ο Σωκράτης Φάμελλος, μαζί με κλιμάκιο του κόμματος, θα επισκεφτεί τις πυρόπληκτες περιοχές στη νοτιοανατολική Αττική. Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 10:30 π.μ., από την Πλάκα Κερατέας (στρατόπεδο Κερατέας), όπου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτρη Λουκά.

Την Πέμπτη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα επισκεφτεί τις πληγείσες περιοχές σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Πρέβεζα.