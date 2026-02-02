Η Κίνα επέβαλε ισόβιο αποκλεισμό από το ποδόσφαιρο σε 73 άτομα και αφαίρεσε βαθμούς από 13 επαγγελματικούς συλλόγους, στο πλαίσιο εκτεταμένης εκστρατείας κατά της διαφθοράς και της χειραγώγησης αγώνων.

Ανάμεσα στους τιμωρημένους συλλόγους βρίσκεται και η Shanghai Port, πρωταθλήτρια της Chinese Super League (CSL), η οποία θα ξεκινήσει τη σεζόν 2026 με μείον πέντε βαθμούς. Συνολικά, εννέα ομάδες της CSL θα αρχίσουν το πρωτάθλημα με αρνητική βαθμολογία. Η περσινή φιναλίστ Shanghai Shenhua τιμωρήθηκε με αφαίρεση 10 βαθμών.

Συνολικά, 72 βαθμοί αφαιρέθηκαν από 13 συλλόγους στις δύο κορυφαίες κατηγορίες του κινεζικού ποδοσφαίρου, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 7,2 εκατομμυρίων γιουάν (περίπου 1,04 εκατ. δολάρια). Eιδικότερα, από τους 13 συλλόγους που τιμωρήθηκαν, εννέα αγωνίζονται στην Chinese Super League:

Οι ποινές ανακοινώθηκαν από κοινού από το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας, τη Γενική Διοίκηση Αθλητισμού και την Κινεζική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (CFA), στο πλαίσιο «ειδικής εκστρατείας για την πάταξη της χειραγώγησης αγώνων, του παράνομου στοιχηματισμού και της διαφθοράς στο ποδόσφαιρο». Μεταξύ των ισοβίως αποκλεισμένων βρίσκεται ο Λι Τιε, πρώην προπονητής της Εθνικής ομάδας ανδρών της Κίνας και πρώην παίκτης της Έβερτον στην Premier League, καθώς και ο Τσεν Σουγιουάν, πρόεδρος της CFA από το 2019 έως το 2023. Τον Δεκέμβριο του 2024, ο Λι καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης για δωροδοκία.

Τρία ακόμη άτομα κρίθηκαν ένοχα για παράνομες ενέργειες, χωρίς να διωχθούν ποινικά, αλλά τους επιβλήθηκε πενταετής αποκλεισμός από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα. Η CFA τόνισε ότι θα συνεχίσει να εφαρμόζει πολιτική «μηδενικής ανοχής» απέναντι σε κάθε παράβαση.