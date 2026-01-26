Ο Σαντίνο Αντίνο, η μεγάλη μεταγραφή του Παναθηναϊκού τον Ιανουάριο, έκλεψε τις εντυπώσεις όχι μόνο με την ανακοίνωσή του, αλλά και με τις φωτογραφίες που ανέβασε από την παρουσίασή του…

Ο Σαντίνο Αντίνο αποτελεί τη σημαντικότερη κίνηση του Παναθηναϊκού στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου. Οι «Πράσινοι» ανακοίνωσαν την απόκτησή του την περασμένη εβδομάδα και ο Αργεντινός δεν άργησε να μοιραστεί στιγμιότυπα από την παρουσίασή του στα social media.

Όσοι όμως παρατήρησαν προσεκτικά τις φωτογραφίες του, εντόπισαν μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Ο Αντίνο έχει ενσωματώσει ψηφιακά τον εαυτό του με την πράσινη φανέλα, έχοντας ως φόντο το γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» και το εντυπωσιακό κορεό των οπαδών του Ολυμπιακού από τον αγώνα με τη Γουέστ Χαμ, τη σεζόν της κατάκτησης του Conference League.

Το γεγονός αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από φίλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι σχολίασαν με χιούμορ την ανάρτηση. «Το είχες έτοιμο από το καλοκαίρι και απλώς άλλαξες το χρώμα», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, συγκεντρώνοντας αρκετά likes.