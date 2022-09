Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρήκε την ευκαιρία να ζητήσει από το… κέρινο ομοίωμα της Κρις Τζένερ, να τον βάλει στο ριάλιτι «Keeping Up with the Kardashians», σε βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram.

«Ίσως με βάλεις στο σόου, μπορώ να γίνω ένα από τα παιδιά και να φέρω αξία στο σόου. Μπορεί να είμαι εγώ ο Kanye, ο Travis. Νιώθω σαν να είμαι μέλος της οικογένειας. Σας παρακολουθώ καθημερινά. Θα ήθελα πολύ να είμαι σόου. Τι νομίζεις Κρις;», ρωτάει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο την… Κρις Τζένερ.

