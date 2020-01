«Μια αδιανόητη μέρα» Το μήνυμα του Μπάρακ Ομπάμα για τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ

Μία «αδιανόητη μέρα» χαρακτήρισε τη σημερινή ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, αναφερόμενος στην τραγική απώλεια του βετεράνου σταρ του NBA, Κόμπι Μπράιαντ και της 13χρονης κόρης του μετά από πτώση ελικοπτέρου.

Ο Μπαράκ Ομπάμα χαρακτήρισε μύθο στο γήπεδο τον Κόμπε Μπράιαντ και «σπαρακτική» την απώλεια της Gianna.

«Ο Κόμπι ήταν μύθος στο γήπεδο και μόλις είχε ξεκινήσει κάτι που θα ήταν εξίσου σημαντική πράξη. Η απώλεια της Gianna είναι ακόμη πιο σπαρακτική για εμάς ως γονείς. Η Michelle και εγώ στέλνουμε αγάπη και προσευχές στη Vanessa και ολόκληρη την οικογένεια Bryant σε μια αδιανόητη μέρα»

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day.

