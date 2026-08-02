Η ΑΕΚ νίκησε με 3-0 τη Σιντ Τρούιντεν στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι πριν την επιστροφή στην Ελλάδα και ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε πως έμεινε πάρα πολύ ικανοποιημένος από όσα είδε από την ομάδα του.

Η Ένωση πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο και τα τρία γκολ με τους Πήλιο – Γιόβιτς και ο Σέρβος τεχνικός στις δηλώσεις του αναφέρθηκε σε όσα του άρεσαν και στο Super Cup με τον ΟΦΗ, αποφεύγοντας να αναφερθεί στα play off του Champions League.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκολιτς…

Για το αν η 11άδα ήταν αυτή που έχει στο μυαλό του για τα play off του Champions League: «Πρώτα να πάμε σπίτι, μετά να φτάσουμε, να μην έχουμε άλλα προβλήματα, έχουμε το φιλικό με την Καλλιθέα, το Super Cup με τον ΟΦΗ. Είναι μακριά αυτά τα παιχνίδια».

Για το αν παίζει ρόλο το γεγονός ότι η ΑΕΚ θα είναι στους ισχυρούς στην κλήρωση για τα play off του Champions League: «Αύριο είναι η κλήρωση. Υπάρχουν καλές και σοβαρές ομάδες με μεγάλα μπάτζετ που προετοιμάζονται καιρό. Είναι σημαντικό. Εμείς όμως θέλουμε να προετοιμαζόμαστε γι’ αυτό που έχουμε μπροστά μας. Κοιτάμε και σκεφτόμαστε μόνο το Super Cup. Είδα και ανθρώπους του ΟΦΗ εδώ, προετοιμάζονται σκληρά κι αυτοί».

Για το αν έμεινε ικανοποιημένος από την κυκλοφορία της ΑΕΚ κόντρα σε μια ομάδα με υψηλή ένταση: «Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Αν κάτι με προβλημάτισε είναι ότι δεν καταφέραμε να πετύχουμε περισσότερα από τρία γκολ. Είχαμε ευκαιρίες. Ηταν ένα όμως φιλικό. Μας ενδιαφέρουν λεπτομέρειες. Ο κόσμος μπορεί να κοιτάει άλλα πράγματα. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση μέχρι να πάμε στην πρώτη αναμέτρηση της σεζόν. Έμειναν 10 ημέρες».