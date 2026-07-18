Το τέταρτο και πιο δυνατό τεστ θα δώσει σήμερα ο Ολυμπιακός επί Ολλανδικού εδάφους αντιμετωπίζοντας τον Άγιαξ (16:30, Cosmote Sport 1).

Στην αναμέτρηση η οποία θα διεξαχθεί στο προπονητικό κέντρο της ομάδας του Άμστερνταμ, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει την δυνατότητα να βγάλει ακόμη καλύτερα συμπεράσματα για την κατάσταση των παικτών του, σε σχέση με το χθεσινό παιχνίδι με την Φορτούνα Σίταρντ.

Ο Βάσκος τεχνικός για το σημερινό φιλικό δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Σιπιόνι, ο οποίος χτύπησε στον ώμο του στο φιλικό με την Φορτούνα και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί η ακριβής του κατάσταση. Επίσης, δεν θα αγωνιστούν οι Κλέιτον, Ρέτσος και Μουζακίτης.

Μετά το παιχνίδι με τον Άγιαξ για τους Πειραιώτες, θα ακολουθήσουν δύο ακόμα φιλικά κόντρα σε Αντβέρπ και Άλκμααρ το διήμερο στις 24 και 25 Ιουλίου, ενώ οι επίσημες υποχρεώσεις του στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League θα ξεκινήσουν 4 ή 5 Αυγούστου.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα μάθουν τον αντίπαλό τους στην 3η προκριματική φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης την προσεχή Δευτέρα 20 Ιουλίου.