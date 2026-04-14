Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ θα πραγματοποιηθεί τελικά με την παρουσία «νεκρών» ζωνών στις εξέδρες, έπειτα από την οριστική στάση της Αστυνομίας.

Παρά το γεγονός ότι οι δύο ομάδες κινήθηκαν από κοινού ζητώντας την κατάργηση των διαχωριστικών αυτών περιοχών, με την ΕΠΟ να αντιμετωπίζει θετικά την προοπτική, η Ελληνική Αστυνομία δεν διαφοροποίησε τη θέση της και επέμεινε στον αρχικό σχεδιασμό για τη διεξαγωγή της αναμέτρησης στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Οι πιέσεις που ασκήθηκαν δεν απέδωσαν καρπούς, καθώς οι αρμόδιες αρχές έκριναν πως για λόγους ασφάλειας και διατήρησης της τάξης είναι απαραίτητη η ύπαρξη «νεκρών» ζωνών, απορρίπτοντας το κοινό αίτημα των ΠΑΕ.

Η αρνητική απάντηση επισημοποιήθηκε την Τρίτη (14/4), με την Αστυνομία να ξεκαθαρίζει πως δεν εγκρίνεται η πλήρης κάλυψη των κερκίδων, και συγκεκριμένα των θυρών 49 και 50, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή του τελικού.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας,με αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση της Δημόσιας Τάξης, την ομαλή καιασφαλή τέλεση του εν θέατι ποδοσφαιρικού αγώνα,δεν συμφωνεί με την κατάργηση της Ζώνης Ασφαλείας στα τμήματα των Κερκίδων 49/50 και51/52 της Ανατολικής Κερκίδας του Πανθεσσαλικού Σταδίου, όπως άλλωστε αποφασίστηκε και στην υπ’ αριθμό 1003/2/476/1-ζ’ από 24.3.2026 Απόφασή μας».